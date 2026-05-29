Смогут ли наши пилоты на Gripen 'достать' российские самолеты над Крымом: эксперты ответили

Ракеты шведских истребителей будут иметь самую большую дальность среди имеющегося вооружения Воздушных сил Украины.

Ракеты класса "воздух-воздух" Meteor, которыми оснащены истребители Gripen, станут самым дальнобойным оружием для воздушного боя, которым располагает Украина. Об этом пишут аналитики военного портала Defence Express.

Они проанализировали, смогут ли украинские пилоты сбивать российские самолеты на расстоянии 200 км, достигая, например, воздушного пространства оккупированного Крыма. Ведь именно о такой дальности ракеты Meteor заявляли некоторые эксперты.

"Этот параметр настолько часто используется, что стал "каноническим", но производитель этой ракеты официально не называет ее дальность", – подчеркнули авторы.

В официальных характеристиках ракеты дальность не заявлена. Единственным источником информации о дальности Meteor является шведская компания Saab, которая участвовала в создании этой ракеты и интегрировала ее на истребитель Gripen. Они заявляют, что дальность Meteor составляет "более 100 км".

Однако в Saab объявили еще один крайне важный показатель ракеты – дальность так называемой "No Escape Zone" в более чем 60 км. "Это зона, в которой поражение вражеской цели гарантируется независимо от ее маневров", – пояснили авторы. Они сказали, что этот параметр прямо указывает на то, что максимальная дальность полета Meteor составляет около 200 км: "При меньших значениях, то есть при более низкой энергетике ракеты, времени работы ее двигателя, достичь такого показателя "No Escape Zone" было бы вряд ли возможно".

По мнению авторов, осторожные официальные заявления относительно дальности объясняются тем, что это сложный динамический показатель. Он зависит от "скорости, высоты, курсов обоих самолетов, а также от того, как именно будет маневрировать цель после запуска ракеты". При этом максимального показателя дальности можно достичь в случае "оптимальной высоты, встречных курсов и неманеврирующей цели".

При этом подчеркивается главный вывод: Meteor точно имеет большую дальность, чем имеющиеся в Воздушных силах Украины ракеты AIM-120 AMRAAM. Эта ракета является образцом наиболее дальнобойного оружия воздушного боя для западных истребителей и уступает лишь американской AIM-174B.

Напомним, что Украина намерена получить от Швеции 150 современных истребителей. Однако они будут заказаны не сразу, а небольшими партиями. Несколько позже Украина подпишет контракт со Швецией на поставку 20 первых JAS 39 E/F Gripen.

Ожидается, что поставки истребителей Gripen могут начаться в начале следующего года после завершения процедуры согласований. В шведском Минобороны уточнили, что украинские военные уже проходят подготовку. Стартовало обучение пилотов и технического персонала, а осенью программа станет более масштабной.

При этом уже в первой партии Gripen, которую получит Украина, будут новые ракеты Meteor. Специалисты считают их одними из самых мощных в своем классе. По словам заместителя главы Офиса президента Украины Павла Палисы, это будет "длинная рука", которая позволит снизить угрозу КАБ. Также истребители расширяют возможности для противодействия российской авиации, ракетам, дронам и т. д.

