Путин подтвердил, что война 'идет к завершению'

Доказательством приближения мира российский диктатор назвал ситуацию на фронте.

Ситуация на фронте свидетельствует о том, что война близится к завершению. Об этом заявил российский диктатор Владимир Путин во время общения с прессой.

Он отметил, что не может назвать конкретные сроки окончания войны, посольку активные боевые действия продолжаются. Тем не менее Путин уверен, что мир уже близок, поскольку РФ якобы уже почти победила.

"Что касается моего заявления о том, что, на мой взгляд, дело идет к завершению... Я сделал это заявление не просто так, а исходя из анализа ситуации на поле боя. А там наши войска наступают по всем направлениям. Ну вы же видите, каждый божий день", – сказал он.

Видео дня

По словам диктатора, определенные контакты с Украиною продолжаются, но переговоров об окончании войны, как таковых, нет.

Что на самом деле происходит на фронте

Как писал УНИАН, Путин, вероятно, получает искаженную информацию о ходе войны в Украине из-за лживых отчетов российского военного командования. Между тем с начала 2026 года средний темп продвижения российских войск в Донецкой области составляет около 2,63 квадратного километра в сутки, что ставит под сомнение способность РФ полностью захватить регион в обозримой перспективе.

И пока Путин верит в российское "наступление по всем фронтам", с передовой приходят прямо противоположные новости. Так, ранее сегодня аналитики подтвердили очередную успешную контратаку, в ходе которой ВСУ освободили 46 кв. км на Александровском направлении. Также мы писали, что украинские дроны взяли в блокаду российскую логистику на юге, фактически перерезав "сухопутный коридор" в Крым.

Вас также могут заинтересовать новости: