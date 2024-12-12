Романенко отметил, что о новом украинском дроне "Пекло" не было информации, но видно, что его конструкция достаточно простая с дальностью где-то 700 км.

О новой ракете "Рута" известно немного, но весьма вероятно, что она будет высокоточной и дальность ее полета позволит "покрывать" весь оккупированный Россией Крым. Об этом сказал авиаэксперт, ведущий научный сотрудник НАУ Валерий Романенко в эфире "Radio NV".

По его словам, о разработанной украинской ракете "Рута" и дроне "Пекло" на сегодня немного информации, но показали их внешний вид и из этого можно сделать много выводов.

"О ракете "Рута" сообщали, что у нее скорость до 700 км и дальность где-то 300 км. В общем неплохая дальность, которая покрывает практически весь Крым и небольшая дальность по временно оккупированным территориям и может накрывать объекты в соседних областях. Относительно боевой части ракеты "Рута", но если сравнить со Storm Shadow, то она наверняка будет немного меньше", - сказал Романенко.

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По его словам, ракета, скорее всего, будет высокоточной, потому что там носовая часть, скорее всего, имеет донаведение и у нас уже разрабатывались довольно точные навигационные системы, чтобы ракета дошла в район цели и с высокой точностью попала по объекту, а упала в районе его расположения.

Романенко отметил, что о новом украинском дроне "Пекло" не было информации, но видно, что его конструкция достаточно простая с дальностью около 700 км. Он сказал:

"Можно сделать выводы, что дрон будет иметь относительно невысокую скорость. У него полностью металлическая конструкция и видно, что этот дрон не имеет системы донаведения, потому что дроны должны быть дешевые, а эта система штука серьезная и стоит больших денег, потому что там нужна и компьютерная система и соответствующие датчики. Это не ракета, которая должна принять самостоятельное решение куда ей попадать. Дрон летит по навигационной системе достаточно простой".

При этом аналитик надеется, что стоимость дрона будет невысока и поэтому можно будет "стрелять так, как мы стреляем дронами по площадям, потому что навигационная система не дает высокой точности".

Новые украинские ракеты: что известно

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский на днях, во время вручения Национальной премии им. Бориса Патона, сообщил, чтоидут успешные испытания новой ракеты "Рута".

Также рассказал, что первые применения на поле боя успешно прошла новейшая украинская ракета-дрон "Пекло".

Глава государства рассказал о текущей ситуации по ракетостроению в Украине, отметив, что ракета "Паляница" вышла в серийное производство. Первые боевые применения успешно прошла ракета-дрон "Пекло" и Силам обороны передана первая партия.

Подробности о ракете "Рута" не разглашались официально, но в Defense Express выяснили некоторые характеристики этого оружия.

В издании поделились, что "Рута" является результатом работы стартапа Destinus, который основал сбежавший из РФ бизнесмен Михаил Кокорич. Эта компания уже поставляет Силам обороны Украины винтовые БПЛА Lord с дальностью 750-2000 км, а поставки "Руты" начались в начале 2024 года.

Отмечается, что новое оружие является реактивным дроном с дальностью полета в 300 км. Он способен выполнять ударные и разведывательные задачи, а также быть мишенью для тренировок.

В Destinus сообщили, что "Рута" стартует с помощью ракетного ускорителя и имеет низкую стоимость относительно своих размеров, полезной нагрузки и скорости, добавили журналисты. Кроме того, дрон может поворачиваться и садиться на парашюте.

Вес боевой части составляет около 100 килограммов, подчеркнули в издании. Об этом намекал макет дрона, который был показан на выставке Eurosatory 2024.

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