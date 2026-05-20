Си понял, что Россия проигрывает в Украине и Трампу тоже пора прозреть, - CNN

Именно сейчас, как никогда, подходящий момент для Трампа воспользоваться своим умением заключать сделки и наконец-то остановить войну в Украине.

Во время визита в Пекин президента США Дональда Трампа китайский лидер Си Цзиньпин заявил, что российский диктатор Владимир Путин однажды может пожалеть о вторжении в Украину и новые тенденции на поле боя говорят о том, что он прав.

Как пишет CNN, в этом году Путин рассчитывал, что его войска захватят весь Донбасс, но этого не произошло. В этом году именно Украина, а не Россия, добилась территориальных приобретений, а также нанесла огромные потери российским войскам, которые составляют от 30 000 до 40 000 убитых и раненых в месяц.

"Сам Путин недавно заявил, что война может "подходить к концу" - поразительное заявление от лидера, который неоднократно представлял эту войну как экзистенциальную борьбу, требующую бесконечных жертв", - акцентировало издание.

Цели войны Путина на момент вторжения включали полное подчинение Украины, ослабление НАТО как альянса и восстановление России как доминирующей евразийской державы.

"Эти цели становятся все более недостижимыми для Москвы: поле боя и исход войны теперь сосредоточены на Донбассе, и у российских войск нет шансов захватить Киев - первоначальную цель Путина.", - подчеркнуло издание.

Таким образом, как отметило издание, Путин не может похвастаться какими-либо результатами в своей войне против Украины, и, похоже, ситуация только ухудшается с каждым месяцем.

Высказывание Си

Возвращаясь к высказыванию Си, журналисты отметили, что это важно не только с точки зрения того, что оно может говорить о России. Оно также важно с точки зрения планов Китая на Тайвань.

Тем временем у США есть возможность усилить осторожность Си Цзиньпина. "Разумным шагом сейчас является укрепление НАТО и его поддержки Украины, чтобы продемонстрировать Путину, что у него нет шансов на восстановление позиций, и Си Цзиньпину, что действия в отношении Тайваня будут встречены скоординированным ответом", - выразили мнение журналисты.

Возможность Трампа

Цель Трампа в отношении Украины - закончить войну дипломатическим путем. Но, как подчеркнуло издание, дипломатия зашла в тупик, потому что Украина не желает отдават земли, а Россия не желает подписывать соглашение без этого.

При этом, в основе дипломатии Трампа лежало предположение, что Украина, как более слабая держава, должна пойти на уступки за столом переговоров, иначе она проиграет войну на поле боя.

"Это предположение, когда-то сомнительное, теперь ложно", - подчеркнули журналисты и добавили, что новые реалии на поле боя предоставляют новые возможности для успеха дипломатии.

Для Трампа лучший шанс закончить войну сейчас заключается не в предположении слабости Украины, как это он делал до сих пор, а в признании растущей уязвимости России.

"Теперь есть рычаги давления, чтобы заставить Украину пойти на урегулирование на условиях, приемлемых для нее и Вашингтон должен этим воспользоваться", - подытожили журналисты.

Переговры об окончании войны в Украине

Последний раунд переговоров об окончании войны в Украине при посредничестве США состоялся в феврале. С тех пор активность была незначительной.

Стороны не раз заявляли, что ходу переговоров мешает война США против Ирана, которая длиться с конца февраля.

