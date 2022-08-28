Все документы на этот ракетный комплекс находятся у России, отметил эксперт.

Известный военный эксперт Олег Жданов рассказал, может ли Украина модернизировать или же выпускать тактические ракетные комплексы (ТРК) "Точка-У".

Об этом он поведал, отмечая на соответствующий вопрос.

"К сожалению, нет. Модернизация и выпуск этих установок и ракет очень затруднен. Это не наши ракеты. Вся документация на этот комплекс находится у РФ. Поэтому мы не можем ее производить и не можем ее модернизировать", – заявил он. Відео дня:

При этом Жданов добавил, что ремонт и восстановление установок возможны: "Как мне говорили ракетчики, пусковая установка рассчитана на 20-30 пусков. Ее ремонт и восстановление возможны".

ТРК "Точка-У": что известно

Это советский тактический ракетный комплекс дивизионного звена.

Ракета комплекса "Точка-У" представляет собой управляемую бортовой инерциальной системой на всем участке полета одноступенчатую твердотопливную ракету.

Бортовая инерциальная система управления оснащена бортовым вычислительным комплексом, гироскопом 9Б64 и датчиками угловых скоростей и ускорений, которые обеспечивают коррекцию полета ракеты и точность поражения.

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