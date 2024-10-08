В издании назвали самые вероятные причины, по которым РФ использовала дорогую ракету, чтобы помешать Западу изучить обломки беспилотника.

Новейший российский беспилотник С-70 "Охотник" вышел из-под контроля над Украиной и был сбит сопровождавшим его истребителем Су-57. Сразу после сбития БПЛА россияне выпустили по месту его падения ракету "Искандер", чтобы уничтожить обломки. Как пишет Forbes, есть несколько причин, по которым РФ хотела бы помешать Западу изучить части беспилотника.

В издании акцентировали, что сбитие С-70 "Охотник" может стать одним из самых больших позоров, когда-либо пережитых российскими воздушно-космическими войсками, если не хуже.

"Эти ракеты ("Искандер" - УНИАН) дефицитны и дороги, и отвлечение одной из них от кампании против городов Украины говорит, что это была высокоприоритетная цель", - акцентируется в публикации.

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Отмечается, что несмотря на попытку армии РФ замести следы, украинцы успели забрать ключевые компоненты сбитого беспилотника С-70 для анализа, который вероятно, будет очень неудобным для россиян.

В частности, западные инженеры могут получить информацию, которая в некоторой степени сведет на нет возможности С-70 по обеспечению его скрытности, и эти БПЛА станут менее полезными, пишет Forbes.

Кроме того, предполагается, что, если Запад сможет увидеть, как работает С-70 "Охотник", он сможет получить довольно хорошее представление и о том, как победить Су-57.

Более же вероятным объяснением того, почему россияне хотели уничтожить обломки своего новейшего БПЛА "Искандером", в издании назвали их желание скрыть собственную ложь о достижениях в области малозаметности ("стелс"-технологии).

"Учитывая российскую культуру, вполне возможно, что даже старшие командиры не знают об этих недостатках... Возможно, российское руководство вот-вот узнает, что их дорогой и разрекламированный беспилотник-невидимка на самом деле вовсе не "стелс". И узнают они это, прочитав в СМИ", - добавили в журнале.

Новейший российский БПЛА С-70 "Охотник" сбили 5 октября - актуальное

Напомним, эксперт по беспилотникам и вопросам российской обороны Сэмюэл Бендетт заявил, что потеря Россией БПЛА С-70 "Охотник" - это значительная победа для западной разведки.

По его словам, Украина заполучила основные материалы "Охотника", включая микроэлектронику и другие его ключевые компоненты.

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