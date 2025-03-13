Предателями оказались солдаты этнического китайского происхождения.

Военнослужащие армии США по собственной инициативе за условные "копейки" продали китайской разведке секретную информацию о реактивной артиллерии M142 HIMARS, а также бронемашинах Bradley и Stryker. Об этом пишет портал Task&Purpose, ссылаясь на материалы следствия.

Сержант Цзянь Чжао и лейтенант Ли Тянь являются военнослужащими на военной базе Льюис-Маккорд в штате Вашингтон. Также в деле фигурирует Руоюй Дуань, который служил в звании солдата в 2013-2017 годах. Все трое были арестованы на прошлой неделе по обвинению в передаче секретной информации китайским агентам на сумму до 50 000 долларов.

По данным Министерства юстиции, Цзянь Чжао получил и передал за деньги секретные материалы своему знакомому, проживающему в Китае. Чжао якобы получил около 15 000 долларов США за 20 жестких дисков, которые содержали секретную и сверхсекретную информацию о высокомобильной артиллерийской ракетной системе (HIMARS) и информацию о тихоокеанских учениях армии США с региональными союзниками.

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Причем, как свидетельствуют документы обвинения, он сам "поручил" своему заговорщику в Китае найти покупателей для этой информации. При этом Чжао пытался увеличить размер вознаграждения, ссылаясь на сложность получения секретных данных.

Лейтенант Ли Тянь, который был администратором службы здравоохранения на военной базе, передал китайской разведке конфиденциальные материалы о боевых машинах Bradley и Stryker. Причем сделал это через Руоюй Дуаня, получив за это всего лишь 500 долларов. Сам Дуань продал Пекину эти документы уже за 38 500 долларов.

Расчеты велись через платежные онлайн-платформы PayPal и Zelle. Причем часть денег прислали непосредственно с территории США. Сами секретные материалы отправлялись через личную электронную почту, либо через онлайн-сервис Google Drive с открытым доступом.

Выше описанные сделки происходили в период с ноября 2021 года по декабрь 2024 года.

Угроза от китайских шпионов

Как писал УНИАН, Китай создал гигантскую армию шпионов численностью в 600 тысяч человек. Разведывательные операции Пекина превышают по своему масштабу деятельность КГБ времен Холодной Войны.

Китайские операции имеют разный характер - от кибератак до научного и промышленного шпионажа. Не обходится и без подкупа политиков. И примечательно то, что у западных спецслужб нет ресурсов для противостояния китайской сети. По данным ФБР, количество правительственных хакеров в Китае по меньшей мере в 50 раз превышает численность киберперсонала американского ведомства.

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