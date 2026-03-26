После успеха Ан-28 в Украине поляки решили создать свои 'шахедобойки' на базе M28

Польский проект по превращению М28 в "шахедобойку" пока что остается лишь концепцией.

Опыт использования гражданского Ан-28 для защиты неба Украины является успешным, ведь по состоянию на начало февраля на счету этого самолета было более сотни сбитых "Шахедов" и других российских дронов. Как пишет Defense Express, такой опыт, скорее всего, переняла Польша, которая решила создать свою "шахедобойку" на базе патрульного самолета M28, который является лицензионной копией Ан-28.

Целью проекта является желание получить более дешевую альтернативу для сбивания российских беспилотников, чем F-16 и F-35.

В частности, впервые об этом сообщило польское издание Defence24. По словам журналистов, инициатором проекта является польское самолетостроительное предприятие PZL Mielec, которое производит M28. Также в издании подчеркнули, что в рамках преобразования этих патрульных самолетов в "шахедобойки" может быть несколько вариантов вооружения.

Видео дня

"Базовый" - это просто скопировать украинское решение, то есть оснастить M28 двумя M134 Minigun с лазерными прицелами и установить эти пулеметы в дверях самолета. Как отмечается, "опыт Украины показывает успешность применения самолетов с такой конфигурацией вооружения". "Продвинутый" вариант - помимо двух "Миниганов", предусматривает также установку оптико-электронной станции в носовой части самолета (подобно M28 в строю авиации ВМС Польши) и дистанционно управляемой турели с 12,7-мм пулеметом, которая позволит поражать цели на все 360 градусов", - отмечают в Defense Express.

По словам аналитиков, в таком "продвинутом варианте" предусмотрена и возможность установки узлов подвески под крылья для блоков с ракетами APKWS или FZ275, а на гондолах шасси - блоки с 20-мм пушками для стрельбы прямо по курсу.

Эксперты добавляют, что самым современным вариантом, помимо описанного набора вооружения, является тот, который предусматривает установку на М28 бортового РЛС, чтобы самолет в варианте "шахедобойки" мог самостоятельно обнаруживать воздушные цели.

В публикации Defence24 говорится, что польский проект по преобразованию М28 в "шахедобойку" пока является лишь концепцией. Однако уже предполагается, что в случае одобрения такого проекта Польше потребуется как минимум 20 таких самолетов для прикрытия восточной границы и конвертация имеющихся М28 в составе морской авиации ВМС страны (примерно 14 единиц) - для прикрытия района побережья и вод Балтийского моря.

"От Defense Express подчеркиваем, что этот польский проект может быть интересен Украине в плане собственного "апгрейда" Ан-28 для противодействия российским "Шахедам". Ну и помимо прочего, такой проект может превратиться в тенденцию восстановления класса "ганшипов", но на базе легких самолетов и под нишу противодействия вражеским беспилотникам", - подытожили в материале.

Российские "Шахеды" - последние новости

Ранее руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО, лейтенант Сил обороны Андрей Коваленко заявил, что РФ готовится запускать "Шахеды" по Украине круглосуточно. По его словам, для того, чтобы осуществлять сейчас запуски беспилотников в таком количестве, России нужно было некоторое время накапливать ресурсы.

"Такие действия россиян свидетельствуют лишь о том, что они рассматривают цель продолжения войны против тыла, а также хотят вывести свой ВПК на уровень, при котором смогут перегрузить ПВО Европы в случае воздушных атак объектов в странах НАТО", - объяснил Коваленко.

В то же время президент Украинской авиационной ассоциации пилотов и владельцев самолетов Геннадий Хазан ответил, зачем РФ атакует Украину "Шахедами" в рабочий день. Он отметил, что целью этого является террор над украинцами.

