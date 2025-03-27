Интерьер самолета выглядит довольно современным и имеет по меньшей мере семь отдельных рабочих мест.

Северокорейский авиационный комплекс радиолокационного обнаружения и наведения поднялся в небо. Об этом сообщает военно-технический портал The War Zone.

Председатель КНДР Ким Чен Ын осмотрел самолет. По его словам, авиационный комплекс "будет играть важную роль в мониторинге потенциальных угроз и сборе критически важной информации".

Наибольший интерес вызывают качественные фото, которые демонстрируют не только внешний вид самолета, но и его интерьер.

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Внешне комплекс похож на советский и российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. Как и последний, он построен на базе военно-транспортного Ил-76.

В салоне можно видеть по меньшей мере семь отдельных рабочих мест, а также мониторы с плоскими экранами на внутренних стенках фюзеляжа.

Отметим, что самолеты дальнего радиолокационного обнаружения обычно имеют довольно большой экипаж. Так, в состав тактического экипажа российского А-50 входят десять военных.

Стоит сказать, что это не первые фото северокорейского авиационного комплекса радиолокационного обнаружения. Недавно американская компания Maxar Technologies выложила спутниковый снимок, который дал общее представление о том, что представляет собой новый самолет.

Среди прочего специалисты обратили внимание на характерный треугольный дизайн на "куполе", где размещается оборудование радарного комплекса. Нечто похожее можно видеть на китайских самолетах дальнего радиолокационного слежения.

Самолеты ДРЛС - справка УНИАН

Самолеты радиолокационного обнаружения и наведения представляют собой комплексы, которые осуществляют обнаружение объектов для возможности наведения на них ракет (или другого оружия), а также проводят координацию действий сил союзников.

Обычно такие системы используют для разведки и управления воздушным боем, однако они могут быть использованы и для управления гражданским воздушным движением.

Напомним, во время войны против Украины россияне потеряли по меньшей мере два самолета А-50. Основными версиями их уничтожения специалисты называли работу украинских ЗРК, в частности, Patriot или С-200.

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