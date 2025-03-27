КНДР подняла в небо первый самолет ДРЛС / ЦТАК

Северокорейский авиационный комплекс радиолокационного обнаружения и наведения поднялся в небо. Об этом сообщает военно-технический портал The War Zone.

Председатель КНДР Ким Чен Ын осмотрел самолет. По его словам, авиационный комплекс "будет играть важную роль в мониторинге потенциальных угроз и сборе критически важной информации".

Наибольший интерес вызывают качественные фото, которые демонстрируют не только внешний вид самолета, но и его интерьер.

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Внешне комплекс похож на советский и российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. Как и последний, он построен на базе военно-транспортного Ил-76.

Северокорейский самолет ДРЛС / ЦТАК

В салоне можно видеть по меньшей мере семь отдельных рабочих мест, а также мониторы с плоскими экранами на внутренних стенках фюзеляжа.

Отметим, что самолеты дальнего радиолокационного обнаружения обычно имеют довольно большой экипаж. Так, в состав тактического экипажа российского А-50 входят десять военных.

Стоит сказать, что это не первые фото северокорейского авиационного комплекса радиолокационного обнаружения. Недавно американская компания Maxar Technologies выложила спутниковый снимок, который дал общее представление о том, что представляет собой новый самолет.

Северокорейский самолет ДРЛС / ЦТАК

Среди прочего специалисты обратили внимание на характерный треугольный дизайн на "куполе", где размещается оборудование радарного комплекса. Нечто похожее можно видеть на китайских самолетах дальнего радиолокационного слежения.

Северокорейский самолет ДРЛС / ЦТАК

Самолеты ДРЛС - справка УНИАН

Самолеты радиолокационного обнаружения и наведения представляют собой комплексы, которые осуществляют обнаружение объектов для возможности наведения на них ракет (или другого оружия), а также проводят координацию действий сил союзников.

Обычно такие системы используют для разведки и управления воздушным боем, однако они могут быть использованы и для управления гражданским воздушным движением.

Напомним, во время войны против Украины россияне потеряли по меньшей мере два самолета А-50. Основными версиями их уничтожения специалисты называли работу украинских ЗРК, в частности, Patriot или С-200.

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