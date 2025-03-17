Спутниковый снимок, который опубликовала американская компания Maxar Technologies, показала прогресс КНДР в создании собственного самолета дальнего радиолокационного слежения (ДРЛС). Об этом сообщает The War Zone.
Снимок подтвердил, что работы над самолетом активно вели в международном аэропорту Пхеньяна в течение последних месяцев. Все это время он находился в изолированном комплексе рядом с ангаром для технического обслуживания.
Самолеты ДРЛС осуществляют обнаружение объектов для наведения на них ракет, а также проводят координацию сил союзников. Известно, что северокорейский комплекс построили на базе советского тяжелого военно-транспортного самолета Ил-76.
Обращает на себя внимание характерный треугольный дизайн на вершине "купола", где размещается оборудование радарного комплекса. Это похоже на решение, которое можно видеть на некоторых китайских платформах дальнего радиолокационного слежения, в то время как на российских такого нет.
Возможно, Китай передал КНДР соответствующие технологии. Также нельзя исключать, что северокорейские специалисты пошли "собственным путем"
Новые разработки КНДР
Стоит сказать, что в последнее время Пхеньян демонстрирует колоссальный прогресс в создании военной техники.
Недавно Северная Корея впервые продемонстрировала атомную подводную лодку. По мнению специалистов, она может представлять серьезную угрозу безопасности Южной Кореи и США.
Также сообщалось, что КНДР строит большой ракетный фрегат водозамещением в 3000 тонн, похожий на российский проект "Дерзкий".
Специалисты считают, что он может стать первым северокорейским кораблем, на котором будут установлены вертикальные пусковые установки для зенитных или крылатых ракет.