В Украине уже давно говорят об использовании A-29 Super Tucano как эффективного средства борьбы против дронов.

Бразильский авиастроительный конгломерат Embraer объявил об обновлении своего легкого винтового штурмовика A-29 Super Tucano с превращением его в специализированный истребитель беспилотников.

Как отмечает военный портал Defense Express, речь идет не о какой-то глобальной модернизации, а скорее о создании отдельной конфигурации самолета. Ее установка, как отмечают в компании, доступна всем существующим и потенциальным операторам.

Аналитики объяснили, что само обновление, учитывая официальное описание, состоит из интеграции новых сенсоров, включая новую оптико-прицельную станцию, а также "специальных каналов передачи данных для получения начальных координат цели и порядка их поражения".

Для уничтожения дронов Super Tucano предлагается использовать 12,7-мм (.50) пулеметы в крыле и ракеты с полуактивным лазерным наведением.

Отмечается, что на обнародованной иллюстрации продемонстрирована пара A-29 Super Tucano, которые оснащены дополнительными топливными баками, двумя пулеметами M3P (12,7х99 мм) от FN, которые на этих самолетах обычно имеют боекомплект в 200 выстрелов на ствол, а также блоками для 70-мм ракет.

"При этом следует понимать, что пулеметы следует использовать для поражения разведывательных БПЛА, а вот ракеты - для уничтожения ударных дронов для соблюдения безопасной дистанции", - отметили в Defense Express.

В то же время, добавляют аналитики, красный луч от оптико-локационной станции не стоит воспринимать как возможность прожигания лазером вражеских дронов. Речь идет лишь о подсветке цели для ее поражения ракетами APKWS от BAE Systems, FZ275 LGR от Thales или другими аналогами.

"A-29 - идеальный инструмент для эффективного и экономичного противодействия БПЛА, дополняющий и без того большой набор задач самолета, включающий непосредственную авиационную поддержку, боевую разведку, повышение квалификации и многие другие", - отметили в Embraer.

Как отмечают в Defense Express, в Украине уже довольно давно говорят об использовании A-29 Super Tucano как эффективного средства борьбы против дронов. В частности, его максимальная скорость в 592 км/ч вполне позволяет догонять любые винтовые дроны, а максимальная дальность полета в 2870 км, с подвесными баками, позволяет эффективно патрулировать воздушное пространство довольно значительное время.

"Конечно, главным недостатком A-29 Super Tucano в вопросе борьбы с дронами можно считать отсутствие РЛС, что требует наведения самолета в район цели по указаниям с земли. В том числе и благодаря автоматизированной системе, которая, судя по описанию, и установлена в новой конфигурации. И вообще, если с этой задачей справляется Як-52, с которого дроны расстреливают из штурмовой винтовки, то Super Tucano точно сделает это в разы лучше", - отмечают аналитики.

В то же время отмечается, что о результативном диалоге между украинским и бразильским правительствами о продаже этого самолета ничего не известно. "Возможно и потому, что Бразилия является членом так называемого БРИКС с участием РФ. Что, конечно, не исключает возможности активизации этой работы с помощью и западных партнеров", - говорится в материале.

Подчеркивается также, что сам Embraer уже начал продвигать A-29 Super Tucano на роль дешевого истребителя дронов в Соединенных Штатах Америки. Также этот самолет в качестве боевой машины уже поставляется в Европу - Португалию, для чего получил версию, которая соответствует стандартам НАТО.

"И теперь бразильцы действительно могут быть заинтересованы в получении для своего Super Tucano железного доказательства эффективности такой конфигурации этой машины, что должно очень положительно повлиять на объем ее заказов", - отмечают аналитики.

Super Tucano - перспективы для Украины

Как сообщалось, ранее в интервью УНИАН Валерий Романенко, авиаэксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации отметил, что максимальная скорость Super Tucano достаточна, чтобы поймать не один "Шахед" за ночь.

Кроме того, этот самолет способен держаться в воздухе на скорости, которая немного больше скорости "Шахеда". Речь идет о 200 километрах в час, тогда как "Шахед" летит со скоростью 185-200. Поэтому такие самолеты удобны для уничтожения "Шахедов".

