Установка, использующая в качестве шасси БТР-82А, - это старый проект ЗРК "Сосна", отметил эксперт.

Названный Россией как "новейший" зенитный ракетный комплекс (ЗРК) "Крона-Э" является своего рода показателем технологического кризиса ВПК РФ. По мнению военно-политического обозревателя Александра Коваленко, установка, которую в РФ выдают за ноу-хау, - неоправдавший себя проект.

По его словам, с 17 по 21 февраля в Абу-Даби (ОАЭ) пройдет выставка вооружений IDEX 2025, на которой будут представлены и российские производители оружия. В рамках этого мероприятия российский концерн "Калашников" представит зенитно-ракетный комплекс "Крона-Э". Как отмечает Коваленко, об этой установке российские пропагандисты заявляют, как о новейшем комплексе, "неимеющего аналогов в мире".

"На самом деле это не только ложь, но и даже больше!" - подчеркнул аналитик.

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По его данным, ЗРК "Крона-Э", использующий в качестве шасси БТР-82А, - это старый проект ЗРК "Сосна", демонстрация которого прошла еще в 2013 году. Однако с тех пор "новейший" комплекс так и не был запущен в серийное производство и не получил ни единого заказа.

"Также "Крона-Э" имеет на вооружении не только пусковые с зенитными управляемыми ракетами (ЗУР) 9М340, но и "квартет" 9М333, которые применялись советской ЗРК "Стрела-10". И вот тут возникает вопрос, а зачем? Ракеты 9М340, согласно их заявленным характеристикам, ничуть не хуже, а даже лучше 9М333. Тогда зачем перегружать боевой модуль этими ЗУР, если можно, не менять 6 ЗУР на 4, а оставить все как есть или разместить дополнительные 9М340?" - акцентировал обозреватель.

Кроме того, он задался вопросом о том, почему на ЗРК "Крона-Э" не размещены пусковые установки под зенитные управляемые ракеты от ЗРПК "Панцирь-С1":

"И вообще, зачем "изобретать велосипед" - ставить на него старые советские ракеты, если есть чудесный, серийный ЗРПК "Панцирь-С1"?".

В результате эксперт пришел к выводу: ЗУР 9М340 - сырая и недоработанная, производство которой в нынешних условиях осложнено. Он также предположил, что ЗРПК "Панцирь-С1" не оправдал надежд россиян и по своему потенциалу оказался хуже старой советской 2С6 ЗРПК "Тунгуска".

"Вот такая эволюция российских ЗРК малого радиуса действия - "новейший" старина ЗРК "Крона-Э", 12-й год, со времен ЗРК "Сосна", так и не нашедший заказчика. Ребрендинг поможет? Вот только, название на вывеске можно поменять, а суть "борделя" от того не поменяется", - заявил обозреватель.

Напомним, недавно в РФ заявили, что концерн "Калашников" создал зенитный ракетный комплекс "Крона-Э". Его должны представить на выставке IDEX-2025, которая будет проходить в Объединенных Арабских Эмиратах с 17 по 21 февраля. Отмечалось, что ЗРК должен прикрывать "важные государственные объекты, а также объекты инфраструктуры городов". Основными целями комплекса якобы станут беспилотные летательные аппараты среднего класса. Для уничтожения целей "Крона-Э" будет использовать управляемые ракеты 9М340 и 9М333.

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