Сегодня Россия, вероятно, накапливает "Шахеды" для запуска по территории стран Европы, чтобы напугать их. Об этом сказал в эфире Киев24 авиационный эксперт Константин Криволап.

Он отметил, что россияне накапливают "Шахеды" не столько для ударов по Украине, потому что у них они в достаточном количестве, чтобы наносить удары. По его словам, россияне выпускают такое количество этих дронов, что их хватает для того, чтобы "работать" по нашему государству.

"Есть такое предположение, что эти "Шахеды" накапливаются именно для Европы, чтобы ей угрожать. Посмотрим как Европа будет на это реагировать", - отметил он.

По его словам, пока что у россиян есть возможность залетать в Европу и "быть относительно безнаказанными".

Криволап считает, что Европа может поднимать в небо истребители для сбивания "Шахедов". При этом добавил, что это ей очень дорого обойдется из-за высокой стоимости ракет и поэтому они долго не продержатся. Эксперт отметил, что в Европе есть небольшое количество ракет, а также нет дронов-перехватчиков.

Возможность нападения РФ на Европу

Как сообщал УНИАН, еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс заявил, что почти через четыре года после начала полномасштабной войны РФ против Украины, в которой дроны играют решающую роль, Европейский Союз не готов защищаться от беспилотников, которые РФ может запускать в направлении Европы.

Он отметил, что за три месяца Россия производит в четыре раза больше боеприпасов, чем все члены НАТО, включая США и все европейские страны, за год.

