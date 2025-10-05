Установки для массового запуска дронов могут использовать военные, если потребуется запустить рой дронов в сторону противника.

Пусковая установка для сотен, а потенциально и тысяч дронов, которую продемонстрировали в Китае под видом оборудования для световых шоу, может иметь военное назначение. Об этом пишет Defense Express.

Компания DAMODA или DMD из Китая не так давно установила мировой рекорд, запустив в воздух более 11 тысяч единиц дронов одновременно. А теперь они представили новую автоматизированную систему контейнеров для роев дронов.

"Она позиционируется как система для проведения тех же масштабных световых шоу, но не исключено, что в конце концов такая система может быть адаптирована для использования в войсках", - говорится в статье.

Компания показала короткое видео, на котором показана работа пусковой установки для многотысячного роя дронов. Она представляет собой систему контейнеров - на видео показано не менее 12 паллет, каждая из которых предназначена для запуска 54 дронов. Всего из них можно запустить 648 дронов.

Однако указывается, что система похожа на модульную и предусматривает возможность использования нескольких контейнеров одновременно. То есть потенциально они имеют возможность синхронизированного запуска тысяч дронов.

Как можно было увидеть во время световых шоу, после использования дроны самостоятельно возвращаются к контейнеру и их можно использовать повторно.

"Установленный на грузовике контейнер можно перевозить куда угодно, превратив любое пространство в площадку для роя дронов за считанные минуты", - говорят разработчики.

В рекламном ролике также сообщается, что десятки дронов могут запускать один-два человека. Перезарядка происходит вообще без участия человека.

Однако военные аналитики указывают, что не зная контекста можно предположить, что речь идет не о развлекательном шоу, а военных операциях.

"И хотя такая система пока действительно создана для световых шоу, не исключено, что она тайно будет адаптирована для использования уже на поле боя. Поэтому странам, которые считают КНР своим противникам, уже сейчас стоит размышлять над поиском решений против такой угрозы", - отметили авторы.

Как писал УНИАН, в Южной Корее создали FPV-дрон с ИИ, который способен объединяться с другими. Всего координировать действия могут до 100 дронов, а управлять ими может всего один человек. Эти дроны предназначены для разведки, наблюдения и точных ударов по живой силе и легкой небронированной технике.

Китай тем временем представил беспилотный летательный аппарат, способный запускать десятки меньших дронов на базе искусственного интеллекта. Он может перевозить до шести тонн вооружения или около сотни "барражирующих боеприпасов" - дронов-камикадзе, которые обнаруживают и атакуют цели автономно.

