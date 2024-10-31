По мнению Романенко, Украине лучше было бы сосредоточиться на разработке ударных БПЛА на оптоволокне.

Украина может столкнуться с проблемами, используя рои дронов. Такое мнение в эфире Радио NV высказал Валерий Романенко - эксперт по авиации, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации:

"Я скептически отношусь к роевому применению. Да, оно эффектно выглядит. Но в условиях РЭБ... удастся ли синхронизировать действия всех элементов этого роя?".

В то же время он добавил, что Украине следовало бы сосредоточиться на разработке собственных FPV-дронов на оптоволокне, которые Россия уже применяет против Сил обороны на фронте.

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"Меня очень обеспокоила весть о том, что по нашим войскам в Курской области россияне работают FPV-дронами с управлением по оптоволоконным кабелям. Эти дроны работают на расстоянии 5-7 километров. И ни один РЭБ на них не действует. И это меня очень беспокоит. У нас были такие разработки, и хотелось бы, чтобы не рои дронов разрабатывались, а дроны, против которых российский РЭБ никак не влияет", - добавил Романенко.

Украинские БПЛА: важные новости

В июне журналисты The Times сообщили, что Украина разрабатывает "рой дронов", который мог бы атаковать цели без привлечения к этому процессу пилота. Тогда отмечалось, что подобные БПЛА смогут взаимодействовать друг с другом и "сражаться как одна команда".

Накануне в Украине провели демонстрационные испытания украинских разработок оружия. В частности, семь компаний представили наработки технологии "роя дронов".

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