По его словам, формально у Украины нет средств для сбивания "Орешника".

Россия стремится, чтобы ракета "Орешник" вызвала у украинцев аналогичный уровень тревоги, как и взлеты МиГ-31К с "Кинжалами". Об этом рассказал военный эксперт Иван Киричевский.

"По российским стандартам, ракета может идти в серийное производство после 10 успешных пусков. До первого пуска по Днепру ракета "Орешник" имела только два пуска. То есть, ей еще далеко до статуса серийной, к счастью", - сказал он в эфире телеканала "Эспрессо".

Эксперт напомнил, что ГУР сообщало, что российский ВПК может производить до 25 "Орешников" в год, но с учетом опыта производства межконтинентальных баллистических ракет.

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"У россиян получается своеобразная "матрешка". Ракета "Ярс" - основа ядерной триады, которая состоит из трех ступеней. Если одну из них убрать, то получим "Орешник". Тогда россияне должны сделать выбор: либо они штампуют эти ракеты и отказываются от обновления ядерной триады, либо продолжают обновление ядерной триады, и ракеты "Орешник" производят в небольшом количестве", - пояснил он.

По его словам, формально у Украины нет средств для сбития "Орешника", но не нужно выполнять работу россиян и пугаться ракетой, которая даже не вышла в серийное производство, в отличие от других ракет, которые действительно создают проблемы. Он добавил:

"Когда рисуют инфографики, что "Орешник" долетит до Киева за три минуты, а до Львова за пять, это свидетельствует о проблемах с логикой и знанием баллистической траектории. В случае с "Орешниками" надо считать не по прямой, а как равнобедренный треугольник. ГУР сообщало, что "Орешник" летел 15 минут на расстояние 800 км от Капустиного Яра до Днепра".

По его убеждению, даже при наличии у россиян таких ракет возникает вопрос, как они могут летать, поскольку это опытная разработка.

"Есть данные, что как минимум один испытательный пуск "Орешника" завершился неудачей. По сравнению с "Сарматом", который прошел только один испытательный пуск, а два других взорвались, результат неплохой, но вопрос, почему "Орешник" должен летать, остается", - пояснил Киричевский.

Ракета "Орешник" - последние новости

Использование Россией межконтинентальной баллистической ракеты "Орешник" было политической акцией и реакцией на то, что Запад начинает не бояться ядерного шантажа Кремля. Об этом заявил военный и политический аналитик, ветеран АТО Евгений Дикий.

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