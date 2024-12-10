Когда стало понятно, что Запад больше не боится ядерных угроз, Путину срочно нужно было попытаться вернуть этот страх, считает Евгений Дикий.

Использование Россией межконтинентальной баллистической ракеты "Орешник" было политической акцией и реакцией на то, что Запад начинает не бояться ядерного шантажа Кремля. Об этом заявил военный и политический аналитик, ветеран АТО Евгений Дикий в интервью "Новинарне".

"Этот "Орешник" был по нам, но не для нас. Это вообще была не военная акция, это была чисто политическая акция... Поскольку они (ракеты) летят на скорости звука, то понятно, что там, где они падают, то все пробивают. Это, как метеорит небольшой. И все. Они не детонируют, потому что там взрывчатки нет. Использовать экспериментальную ракету стоимостью 50 миллионов долларов для того, чтобы сделать шесть дыр в крыше "Южмаша", с военной точки зрения - это даже "не из пушки по воробьям". Это было о войне, но в политическом контексте", - пояснил эксперт.

По его словам, когда нам наконец разрешили наносить удары по России западным оружием, это действительно напугало российского диктатора Владимира Путина.

"Это означало две вещи. Первая - чисто военная, что у них одной проблемой больше. Ключевое другое - он понял, что его ядерки перестали бояться", - отметил Дикий.

Он подчеркнул, что самой сильной картой Путина и в этой войне, и вообще в политике последних десятилетий был именно ядерный блеф.

"Причем, это не просто шантаж, это именно блеф. На самом деле все прекрасно понимали, что он не применит ядерное оружие по многим причинам, начиная с того, что он сам не самоубийца. Этот человек очень любит свою жизнь. Между Путиным и его "красной кнопкой" и ракетой, которая вылетает из шахты, еще примерно десяток людей, и они все хотят жить. А в случае ядерной войны особенно военные россияне понимают, что у них нет шансов, она будет просто уничтожена одним ответным ударом", - сказал он.

Поэтому, как пояснил эксперт, когда стало понятно, что Запад больше не боится ядерных угроз, Путину срочно нужно было попытаться вернуть этот страх.

"Сначала они надули щеки и подписали ядерную доктрину... Тогда он уже психонул, и полетел "Орешник". Он решил доказать, что действительно есть что-то способное действительно лететь и нести ядерку", - подчеркнул военный аналитик, добавив, что "Орешник" использовали напрасно, ведь это не повлияло на позицию Запада.

Российская ракета "Орешник" - последние новости

Как сообщал УНИАН, авиаэксперт, ведущий научный сотрудник НАУ Валерий Романенко считает, что удар России ракетой "Орешник" по Днепру 21 ноября является способом запугать украинцев, ведь ракета рассчитана на ядерные заряды, и в нее невозможно заложить взрывчатку.

"Там нет места для приличного количества взрывчатки. Кроме того, неизвестно, как она себя поведет при таком уровне нагрева, который происходит при проходе через плотные слои атмосферы. Там может быть такая температура, что взрывчатка сработает, как самоликвидатор блоков", - отметил Романенко.

По его словам, РФ может запустить ракету в серийное производство, однако для этого необходимо определенное время.

Также российский диктатор Владимир Путин заявил о вероятном размещении "Орешника" на территории Беларуси. Он отметил, что это можно сделать во второй половине 2025 года по мере наращивания его выпуска.

Вас также могут заинтересовать новости: