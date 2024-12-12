Таким образом захватчики просто хотят нанести ущерб и потери Украине.

Российские оккупационные войска могут на днях снова применить экспериментальную баллистическую ракету средней дальности "Орешник" для удара по Украине. Об этом на брифинге сообщила заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх.

По ее словам, правитель РФ Владимир Путин публично заявил, что Москва намерена запустить еще одну экспериментальную ракету "Орешник".

"Не исключено, что Россия может сделать это в ближайшие дни. У меня нет точной даты", - сказала Сингх.

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В то же время пресс-секретарь Пентагона считает, что повторный удар "Орешником" по Украине не изменит правила игры на поле боя в Украине. Таким образом захватчики просто хотят нанести ущерб и потери Украине.

"Мы видели это и раньше, они пытаются использовать все оружие, которое есть в их арсенале, чтобы запугать Украину. Но, конечно, Украина, благодаря США и другим партнерами во всем мире, продолжает иметь нашу поддержку", - подчеркнула она.

Ракета "Орешник" - последние новости

По мнению аналитиков военного издания Defense Express, россияне значительно преувеличивают характеристики своей ракеты "Орешник". В частности, у экспертов есть вопросы к скорости полета этой ракеты и к возможностям ее сбивания.

Между тем аналитики из Института изучения войны отмечают, что в ракете "Орешник" нет ничего нового, как для российско-украинской войны.

Летчик-испытатель, специалист по вопросам авиации Александр Лиходид заявил, что риск нового применения Россией ракеты "Орешник" существует, это может произойти в рамках "массированной атаки".

Недавно Путин заявил, что необходимость в ядерном оружии отпадает, когда есть "Орешник".

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