Российские ракетные комплексы были поражены прямо на пусковых позициях.

Технически украинская баллистическая ракета "Санпсан" превосходит российский "Искандер", хотя украинский ВПК до сих пор и не наладил его производство в большом количестве. Были случаи, когда "Сапсанами" поражали как раз российские "Искандеры" на пусковых позициях. Об этом в интервью УНИАН рассказал военный аналитик, авиационный эксперт Константин Криволап.

"У "Искандера" пусковая имеет вес где-то 40 тонн, у "Сапсана" она вдвое меньше, хотя колес там больше. Пусковая установка "Сапсана" достаточно быстро разворачивается. Если "Искандер" разворачивается где-то за 20 минут и сваливает за 20 минут, то "Сапсан" где-то за 12-15 минут. Это достаточно быстро", - пояснил он.

По словам Криволапа, в условиях оперативно работающей разведки украинские "Сапсаны" могут уничтожать российские "Искандеры" прямо на пусковых позициях, пока те готовятся к пуску.

"Это непростое дело, но есть такая информация, что иногда нам это удавалось. Есть сообщения, что мы поражали пусковые "Искандеры". Мы доставали. Не всегда доставали с помощью "Сапсанов", но, судя по всему, "Сапсаны" использовали. Есть куча сообщений, что россияне не понимали, что ударило", - рассказал аналитик.

Ракета "Сапсан": последние новости

Как писал УНИАН, на днях президент Владимир Зеленский заявил, что Украина уже начала применять баллистические ракеты "Сапсан" наряду с "Нептунами", ракетами "Паляниця" и "Фламінго". Однако он не раскрыл деталей или количества пусков, подчеркнув необходимость сохранять информационную тишину.

Ранее бывший представитель Генштаба ВСУ Владислав Селезнев заявлял, что публичная информация об украинских баллистических ракетах "Сапсан" отражает лишь малую часть реального прогресса украинской ракетной программы.

