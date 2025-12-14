Сейчас стоит вопрос в масштабировании этих ракет.

Украинская баллистическая ракета "Сапсан" имеет лучшие характеристики, чем российский ОТРК "Искандер" и китайский аналог. Об этом в эфире "Radio NV" рассказал Игорь Романенко, основатель Благотворительного фонда "Закроем небо Украины", генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ.

"Я в свое время участвовал от руководства Генерального штаба, вел эту программу с производителями. Первый этап мы закрыли тяжело. А потом агентура российская в Украине делала все, чтобы останавливать это... Но вышли сейчас на то, чтобы заняться процессом масштабирования. То есть экзамены по боевому состоялись и это продолжается. Это очень мощная ракета", - сказал Романенко.

Он добавил, что эта ракета имеет различные системы наведения и полтонны боевой части. Также, по словам генерал-лейтенанта, скорость полета этой ракеты - семь махов.

"То есть это мощный комплекс, вопрос масштабирования, то есть производства всего этого. У нас есть аналог, например, Фламинго - более дешевое средство, которое можно быстрее масштабировать. Но там есть проблемы, что это крылатая ракета, надо преодолевать систему противоракетной обороны... Но надо обратить внимание, что Украина таким образом зашла в десятку мировых стран, которые это производят. Вы посмотрите по странам Европы, у многих из которых просто нет такого оружия, которое мы уже сделали самостоятельно", - добавил Романенко.

Ракета "Сапсан": что известно

Ранее "Милитарный" писал, что в этом году ОТРК "Сапсан" вышел на серийное производство и "системное применение". По информации издания, Украина впервые заключила государственный контракт на закупку этих комплексов в 2022 году. А уже в 2023 Украина провела первые испытания.

В то же время, по словам военного эксперта Евгения Дикого, эта ракета имеет сложные технологические компоненты. На фоне этого, по его мнению, Украина в ближайшее время вряд ли будет использовать "Сапсан" для ударов по РФ. В то же время эксперт отметил, что это может произойти уже в 2026 году.

