Эксперт рассказал, на сколько Украине хватит ракет для ПВО

Ситуация с поставками ракет для украинской противовоздушной обороны улучшилась после новой партии боеприпасов от партнеров, однако запасов может не хватить для стабильной защиты до конца зимы. Об этом рассказал в эфире "Украинского радио" директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

По его словам, сейчас Украина ищет альтернативные способы перехвата вражеских целей, чтобы уменьшить использование дорогих снарядов. В то же время ожидается поступление ракет PAC-3, которые способны сбивать баллистику.

Он заявил, что сейчас Украина имеет определенный запас ракет, в частности для зенитных ракетных комплексов "Бук", однако его нельзя считать большим.

"Мы получили определенную партию помощи, но кривая логистики очень колеблется. Часто на нее влияют посторонние факторы, в частности, и международные переговоры, когда партнеры задерживают помощь, чтобы передать ее под какую-то определенную встречу", - сказал аналитик.

Он утверждает, что Силы обороны Украины учатся сбивать "Шахеды" дешевыми способами, в частности дронами-перехватчиками, развивают авиацию, модернизируют зенитные системы, а также внедряют лазерное оружие.

"Достаточно ли у нас ракет? Нет. Достаточно ли нам ракет, чтобы продержаться до конца зимы? Вопрос открытый. Но ситуация точно лучше, чем несколько недель назад", - добавил Жмайло.

Ночью армия РФ атаковала Украину одной баллистической ракетой Искандер-М и 126 ударными беспилотниками. Силы ПВО обезвредили 106 дронов.

