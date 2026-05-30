В Минобразования раскрыли, сколько украинцев будут сдавать НМТ-2026

В Украине уже более 350 тыс. человек зарегистрировались для участия в национальном мультипредметном тесте (НМТ) и в Министерстве образования даже отметили, что количество желающих растет третий год подряд.

Об этом сказал в интервью радио Свобода министр образования и науки Оксен Лисовый. "Растет количество тех, кто записывается на НМТ... Мы имеем рост и в этом показателе, и в показателе поступления в украинские высшие учебные заведения", - заявил Лисовой.

Попутно он отметил, что выезд за границу парней в возрасте от 18 до 22 лет существенно не сказался на вступительной кампании.

"Мы сегодня не прослеживаем никакого негативного влияния, то есть мы видим рост тех, кто регистрируется на тест НМТ", - сказал он.

Он добавил, что около 30 тыс. регистраций на тест были от украинцев, которые живут за рубежом, но планируют поступать в украинские университеты. К тому же он отметил, что сейчас не наблюдается критического оттока абитуриентов в иностранные учебные заведения.

"Нет какой-то тенденции критического выезда студентов, которая бы превышала какую-то стандартную ситуацию", - пояснил министр.

Лисовый признал, что высоким остается интерес к обучению в Польше и Словакии, но и украинские университеты также демонстрируют положительную динамику.

Особенно растет количество студентов в учреждениях высшего образования в западных областях, где есть возможность обучения в офлайн-формате.

"Мы констатируем факт заинтересованности в университетах, которые обеспечивают офлайн-обучение, начиная с Житомира, Луцка, Ивано-Франковска и дальше на запад - там рост существенный: львовские университеты, ужгородские", - подытожил Лисовой.

Вступительная кампания в Украине

В конце прошлого месяца Лисовый говорил, что становится больше молодых украинцев, которые планируют учиться в наших вузах. По его словам, в этом году увеличилось количество участников, которые будут сдавать национальный мультипредметный тест.

Также сообщалось, что в 2024-2025 учебном году в украинских школах больше всего не хватало учителей английского языка, информатики и математики.

