Что бы ни пытались создать американцы, у них всегда получается авианосец за 20 миллиардов.

Военно-промышленный комплекс США пытается догнать Украину и Россию в создании дешевого противотанкового оружия - ударных беспилотников для пехоты. Но пока что снова наклевывается что-то очень сложное и дорогое. Об этом пишет Forbes.

"Новые бюджетные документы показывают, что армия США делает небольшой прогресс в своих усилиях догнать Украину и Россию в приобретении небольших ударных дронов. Но они также показывают, что еще очень много работы впереди, и вместо большого количества недорогих систем, армия в ближайшее время получит несколько дорогих систем", - говорится в публикации.

Еще в июле 2023 года Пентагон объявил о запуске новой программы "маловысотных средств преследования и поражения" (LASSO). При этом отмечалось, что создать новое оружие нужно срочно.

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Как отмечает Forbes, проект был явно вдохновлен боями в Украине, где небольшие FPV-квадрокоптеры эффективно уничтожают российскую бронетехнику на большом расстоянии. Американские военные захотели себе такую же штуку.

Но, похоже, что американская оборонная промышленность слишком привыкла делать оружие, которое стоит сотни миллионов или даже миллиарды долларов за единицу и производится в штучном количестве.

Вместо дешевого FPV-квадрокоптера в рамках программы LASSO начали создавать беспилотник, который запускается со специальной переносной платформы. Его также решили оснастить дополнительными датчиками и системами (в частности тепловизором) для более точного управления и наведения. В итоге получился комплекс, который состоит из трех частей: пусковой трубы, собственно самого беспилотника и станции управления огнем.

Как отмечает Forbes весь смысл украинских FPV-дронов заключается в том, чтобы они были простыми в использовании и дешевыми в производстве. Американцы же сделали беспилотник, который требует более сложной процедуры запуска и стоит значительно дороже. Например, один только тепловизор добавляет в цене 200-500 долларов. В Украине это цена уже полностью готового к использованию дрона, и именно поэтому они производятся в огромном количестве, отмечает автор публикации.

Сколько же в итоге будет стоить американский дрон-камикадзе? В документе, на который ссылается Forbes, указано, что Пентагон приобретет 294 беспилотника SwitchBlade 600 LASSO стоимостью 170 000 долларов каждый.

"Стоит отметить, что цена в 170 тысяч долларов за выстрел выглядит экстравагантно лишь в контексте оборудования, которое используется Россией и Украиной. По военным стандартам это достаточно нормально. Тот же бюджет закупок показывает, что последняя партия противотанковых ракет Javelin стоит армии 221 тысячу долларов за штуку, а многоразовый блок управления, необходимый для их запуска, стоит еще 208 тысяч долларов", - пытается оправдать американских оружейников автор статьи.

Война в Украине: оружие

Как писал УНИАН, на Торецком направлении украинские воины уничтожили особо монструозный "танк-сарай", который россияне пытались максимально защитить от дроновых атак. Всего на его уничтожение ушло 60 беспилотников. Если бы это были американские дроны, то одна эта операция разорила бы украинский бюджет.

Также мы рассказывали, как Украина планирует отражать российские ночные атаки, когда количество "Шахедов" в одном залпе возрастет до 1000 единиц. По словам президента Зеленского, нужно срочно наращивать производство зенитных дронов.

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