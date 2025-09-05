ТОР с зенитными FPV-дронами: что известно об украинском дроне-матке, который показали в Польше

Украинский беспилотник ТОР способен нести и запускать FPV-дроны, включая зенитные, повышая дальность, скорость и боевую эффективность беспилотных систем.

Во время выставки MSPO 2025 в Польше украинская компания Altair Technologies показала свой беспилотник ТОР. Он способен выполнять как классические разведывательные миссии с камерой, так и выступать носителем FPV-дронов, включая зенитные.

Как пишет Defense Express, использование беспилотника-"матки" позволяет поднять дроны на высоту до 2 км и разогнать до 150 км/ч, сохраняя заряд аккумулятора и обеспечивая большую боевую эффективность. Такой подход особенно важен для зенитных FPV-дронов, которые должны оставаться легкими и быстрыми.

ТОР выпускается в двух версиях: электрической и с двигателем внутреннего сгорания. Электрический вариант тише и незаметнее, но уступает по скорости и дальности (до 150 км, скорость 72 км/ч, взлетная масса 26 кг). Модель с ДВС обеспечивает большую дальность и грузоподъемность (до 400 км, скорость 150 км/ч, взлетная масса 28 кг).

Беспилотник оснащается модулем с дневной или тепловизионной камерой, которая необычно расположена на левом крыле. Запуск осуществляется с разборной катапульты, а управление происходит через ноутбук. ТОР также может выполнять функцию ретранслятора для FPV-дронов, расширяя их оперативные возможности на поле боя.

Дроны на войне в Украине - это надо знать

Как сообщал УНИАН, на передовой некоторые беспилотники не только используются военными, чтобы охотиться на врага, но и для того, чтобы доставлять солдатам жизненно необходимые припасы.

В то же время стало известно, что украинские военные впервые успешно атаковали военный корабль России FPV-дронами и произошло это 28 августа в Темрюцком заливе Азовского моря. Сообщается, что поражение получил российский корвет "Буян-М", который был оснащен крылатыми ракетами "Калибр". Известно, что атаку осуществило спецподразделение "Призраки" ГУР МОУ, использовав дроны "Рубака" и/или UJ-26 "Бобер".

