В КНДР заявили, что ядерный статус страны навсегда закреплен в законодательстве и является "необратимым".

В Северной Корее сделали категоричное заявление относительно возможности денуклеаризации, подчеркнув "необратимость" ядерного статуса страны. Об этом говорится в заявлении представительства Северной Кореи при ООН, пишет Reuters со ссылкой на северокорейские СМИ.

"Положение Корейской Народно-Демократической Республики как государства, обладающего ядерным оружием, навсегда закреплено в высшем и основном законе государства, и стало необратимым", — говорится в заявлении.

При этом в КНДР раскритиковали стремление США к денуклеаризации, назвав это "провокационным актом" вмешательства во внутренние дела страны и назвали свое ядерное оружие "неизбежным вариантом" защиты страны от ядерных угроз со стороны США.

Видео дня

Оружие КНДР

Ранее издание Bloomberg сообщало, что Северная Корея построила секретную ракетную базу у границ Китая, где размещены самые современные стратегические вооружения лидера КНДР Ким Чен Ына. Сообщалось, что эти ракеты представляют потенциальную ядерную угрозу для Восточной Азии и континентальной части Соединенных Штатов.

Также стало известно, что Россия начала передавать КНДР больше оружия. В частности в Службе внешней разведки Украины (СВР) подчеркнули, что Северная Корея получает ракеты и боевые самолеты, среди которых МиГ-29 и Су-27.

Вас также могут заинтересовать новости: