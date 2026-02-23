Дроны добрались до Татарстана, там загорелась ключевая станция нефтеперекачки

Еще в двух регионах РФ из-за налета дронов население испытывает проблемы с электроэнергией.

В ночь на 23 февраля дроны атаковали нефтеперекачивающую станцию (НПС) "Калейкино" вблизи города Альметьевска в Татарстане, в результате чего там возник сильный пожар.

Эта НПС, которая находится в более чем 1000 км от государственной границы Украины, обеспечивает закачку сырья непосредственно в нефтепровод "Дружба". Объект принадлежит российской компании "Транснефть".

Видео дня

"Калейкино" является одним из ключевых НПС в России. На ней происходит процесс смешения потоков нефти разного качества из Западной Сибири, Татарстана, Удмуртии и Башкортостана, после чего сырье подается в магистральные трубопроводы.

Cтанция принимает и перекачивает около 350 тыс. тонн нефти в сутки, что эквивалентно примерно 4,2 млн тонн в год.

Местная администрация утверждает, что пожар возник "в результате падения обломков" и что во время удара никто не пострадал.

Удары по другим регионам РФ

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что ночью регион подвергся удару 14 беспилотников и "одной высокоскоростной цели". О какой именно цели идет речь, Гусев не уточнил, однако можно предположить, что речь идет о ракете.

Как всегда в таких случаях, российские власти утверждают, что все воздушные цели были "обнаружены и уничтожены".

"Осколки уничтоженной высокоскоростной цели упали на один из объектов энергетики Воронежа", - сообщил Гусев и добавил, что "в результате в двух районах города начались перебои с энергоснабжением".

Кроме этого, в Белгороде местные власти заявили о массированном ракетном обстреле и проблемах со светом, водой и теплом.

Местные телеграм-каналы сообщили, что ракетный удар был нанесен по электроподстанции "Фрунзенская", после чего в части Белгорода пропал свет.

Удары по объектам в РФ

В январе дроны атаковали Волгоградскую область РФ, в результате чего там произошел пожар на местной нефтебазе.

А 19 февраля беспилотники Центра спецопераций "Альфа" СБУ успешно поразили нефтебазу "Великолукская" в Псковской области почти в 500 км от государственной границы Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: