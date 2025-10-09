В списке доминируют США, Китай и Россия.

В современном мире несколько ракет выделяются своей непревзойденной дальностью, полезной нагрузкой и огромным разрушительным потенциалом. Портал interestingengineering.com называет 10 самых смертоносных ракет в мире по состоянию на 2025 год, ранжированных по дальности, огневой мощи и технологическому превосходству.

1. РС-28 "Сармат" (Satan II) (Россия)

Дальность: 17 700 километров, полезная нагрузка: 10 000 кг

РС-28 "Сармат" (по классификации НАТО: Satan II) — сверхтяжёлая межконтинентальная баллистическая ракета на жидком топливе с раздельной головной частью с блоками индивидуального наведения, разработанная для замены ракеты Р-36М "Воевода".

Она способна нести около 10 тонн полезной нагрузки, что достаточно для примерно десяти тяжёлых или до пятнадцати лёгких боеголовок ИН. Короткий активный участок траектории сокращает окно обнаружения ракеты инфракрасными спутниками слежения.

2. DF-41 (Китай)

Дальность: 12 000–15 000 км, полезная нагрузка: до 10 ядерных боеголовок

"Дунфэн-41" (DF-41) — самая современная межконтинентальная баллистическая ракета Китая, впервые представленная публике в 2015 году. Грузомобильная пусковая установка повышает живучесть ракеты, затрудняя её обнаружение и нанесение ударов в ходе конфликта.

3. LGM-35 Sentinel (США)

Дальность: более 12000 километров, полезная нагрузка: до 3 боеголовок Mk 12A или 1 Mk 21 со средствами преодоления преград

LGM-35A Sentinel — это американская межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) нового поколения, разрабатываемая для замены устаревшей LGM-30G Minuteman III. Ее планируют ввести в эксплуатацию в середине 2030-х годов.

4. Trident II D5 (США/Великобритания)

Дальность: 2000-12000 км, полезная нагрузка: до 10 боеголовок с разделяющимися головными частями индивидуального наведения (ИНЧ) мощностью 150–300 килотонн каждая

Развёрнутая на подводных лодках класса "Огайо", она способна доставлять несколько ядерных боеголовок к целям на расстоянии до 12 000 километров. Ракета находится на вооружении с 1990 года и прошла ряд модернизаций для повышения дальности, точности и надёжности.

5. РС-24 "Ярс" (Россия)

Дальность: 10500 километров, полезная нагрузка: до 10 боеголовок с разделяющимися головными частями (ИНЧ) мощностью 150–300 килотонн каждая

РС-24 "Ярс" — межконтинентальная баллистическая ракета (МБР), принятая на вооружение в 2010 году в качестве преемницы "Тополя-М".

6. M51 (Франция)

Дальность: 12000 километров, полезная нагрузка: 4–6 боеголовок с разделяющимися головными частями (РГЧ) с мощностью до 150 килотонн

Эта твердотопливная трёхступенчатая ракета, состоящая на вооружении с 2010 года, весит более 50 тонн и имеет длину 12 метров. Запускаемая с подводных лодок, M51 может достигать высоты более 2000 километров и входить в атмосферу со скоростью до 20 Махов.

7. Р-29РМУ2.1 "Лейнер" (Россия)

Дальность: 12000 километров, полезная нагрузка: до 12 боеголовок с разделяющимися головными частями малой мощности

"Лейнер" способен нести до двенадцати боеголовок малой мощности (100–300 кт), поддерживает смешанное вооружение и современные средства противодействия, при этом её боеголовки способны выполнять манёвры в полёте и перенацеливание для поражения ракеты.

8. LGM-30G Minuteman III (США)

Дальность: около 13000 км, полезная нагрузка: W78 (9335 кт) или W87 (300 кт)

LGM-30G Minuteman III — это управляемая межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) шахтного запуска, являющаяся основным компонентом Командования глобального удара ВВС США.

9. JL-2 (Китай)

Дальность: 8000 километров, полезная нагрузка: раздельная головная часть с блоками индивидуального наведения

Ракета может нести как одну боеголовку мегатонного класса, так и от трёх до восьми боеголовок с РГЧ ИН меньшего размера. Оснащённая инерциальной системой наведения и системой GPS, ракета JL-2 также может запускать ловушки и средства преодоления ПРО. Она установлена ​​на подводных лодках проекта 094 (класса "Цзинь"), каждая из которых может нести до 12 ракет. В настоящее время на вооружении находятся шесть подводных лодок класса "Цзинь".

10. Agni-V (Индия)

Дальность: 7000 километров, полезная нагрузка: 1000 кг (ядерная или неядерная)

Agni V — самая совершенная индийская ракета класса "земля-земля" в серии Agni, оснащённая передовыми технологиями в области навигации, наведения, конструкции боеголовки и двигательной установки.

Ранее УНИАН писал, что КНДР превратила баллистическую ракету, которой РФ бьет по Украине, в гиперзвуковое оружие. По оценкам, ракета в составе установки Hwasong-11Ma способна лететь на малых высотах со скоростью, превышающей 5 Махов (примерно 6125 км/ч) до момента попадания.

