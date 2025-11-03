Он должен поступить на вооружение только в 2026 году.

В Японии во время учений случайно показали на видео новый ракетный комплекс MPMS Kai, который должен поступить на вооружение только в 2026 году. Об этом пишет телеграм-канал Military Japan.

Во время учений Resolute Dragon 2025, проходивших в Японии с 11 по 25 сентября, пресс-служба 8-й пехотной дивизии Сухопутных сил самообороны Японии случайно опубликовала видео, на котором было показано развертывание новой системы.

Как пишет "Милитарный", позже пресс-служба отредактировала видео, удалив кадры с ракетным комплексом MPMS Kai. Однако в сети сохранился фрагмент, где крупным планом можно разглядеть пусковую установку нового ракетного комплекса.

Пусковая установка с трубчатыми транспортно-пусковыми контейнерами в количестве шести единиц смонтирована на базе многоцелевого внедорожника HMV. Также заметна мачта с антенной решеткой, наподобие той, что используется в ракетных комплексах MMPM, и которая нужна для обнаружения наземных и воздушных целей.

"Официальная информация о дальности полета ракеты пока отсутствует, однако есть предположение, что она составляет около 30-35 км. Такой вывод сделан на основе данных о запросе на испытания комплекса, которые проводились на ракетном полигоне в Ниимаджими, где была создана закрытая зона примерно 40 км", - пишет "Милитарный".

MPMS Kai - что о нем известно

В целом Министерство обороны Японии в рамках военного бюджета на 2026 год заказало 11 дальнобойных ракетных систем MPMS Kai, которые должны заменить в войсках комплексы Type 96. Общая стоимость этого заказа составляет 167,7 миллиона долларов США.

Новый ракетный комплекс должен усилить способности подразделений Сил самообороны Японии в противокорабельной борьбе, в частности для поражения десантных катеров и других плавсредств, а также для эффективного уничтожения бронетехники на расстояниях 20-30 км.

Ракета оснащена несколькими каналами наведения, в частности инфракрасной системой и лазерной системой обнаружения целей, которая сканирует поверхность во время полета, формируя детальную картину рельефа и силуэтов объектов.

Комплекс способен идентифицировать такие цели, как танки или десантные корабли. Сама ракета имеет длину 2,3 метра и общий вес 98,5 кг. Новый комплекс сохранил возможность запуска ракет под разными углами: как вертикально под 90°, так и под углом 45°.

