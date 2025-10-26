Причины этого решения вызывают много вопросов.

Дания внезапно отказалась от намерения закупить новейший зенитно-ракетный комплекс Barak MX израильского производства. Об этом пишет военно-аналитический портал Defense Express.

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что от израильского ЗРК отказались в пользу "наиболее подходящих средств", способных обеспечить "быстрое и эффективное развитие" датской ПВО. По его словам, деньги направят на другие инициативы, "требующие большей оперативной боевой мощи, включая быструю подготовку наземной системы противовоздушной обороны".

Как отмечают аналитики, заявление Минобороны Дании на самом деле ничего не объясняет. ЗРК Barak MX, который планировалось купить, является достаточно хорошим оружием. Кроме того, что он может перехватывать баллистические ракеты, датчанам предлагали его в уникальной модификации, которая способна подавлять сигналы управления БПЛА. Второе стало не менее актуальным в последнее время на фоне появления "неизвестных" дронов по всей Европе. К тому же израильтяне обещали передать комплекс уже в 2026 году.

Как отмечает Defense Express, отказ от израильского оружия может носить политический характер, поскольку на фоне войны в Газе отношения Израиля со многими странами ЕС резко ухудшились. Но не исключено, что причины все же технические, или же стороны просто не смогли договориться об условиях сделки.

"Возможно, датские специалисты решили пока что сосредоточиться на ранее объявленном плане по закупке ЗРК различных типов на более чем 9 млрд долларов включая SAMP/T, а для противодействия дронам поискать отдельное целевое решение - не исключено, что с опорой на украинский опыт с учетом громкого недавнего заявления о том, что Дания не будет покупать вооружение, которое не доказало свою эффективность в Украине", - пишет Defense Express.

ЗРК Barak MX - что это за оружие

Barak MX - это многоуровневая система противовоздушной и противоракетной обороны, разработанная компанией Israel Aerospace Industries (IAI). Она предназначена для поражения самолетов, вертолетов, крылатых и баллистических ракет, беспилотников и других воздушных целей на различных дистанциях. Система имеет модульную архитектуру, что позволяет интегрировать ее в сухопутные, морские или комбинированные оборонительные сети.

Barak MX использует три типа ракет - Barak-MRAD, Barak-LRAD и Barak-ER, которые обеспечивают поражение целей на расстоянии от 35 до 150 км. Комплекс включает многофункциональный радар EL/M-2084 (тот же, что применяется в системе "Железный купол"), пусковые установки и командный пункт управления. Система построена по принципу "plug-and-fight": каждый элемент может работать автономно или быть объединен в единую сеть, что обеспечивает высокую живучесть и гибкость в бою.

Barak MX уже состоит на вооружении Израиля, Индии, Марокко, Колумбии, Филиппин и ряда других стран. Комплекс считается конкурентом таких систем, как американские Patriot PAC-3 или европейские SAMP/T, предлагая при этом меньшую стоимость и более быструю адаптацию к конкретным потребностям обороны.

