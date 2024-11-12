С начала полномасштабной войны уничтожено уже 369 самолетов и 329 вертолетов врага.

В ночь с 9 на 10 ноября на аэродроме "Клин-5" в Московской области уничтожен российский штурмовой вертолет Ми-24. Об этом сообщает Главное управление разведки Украины, выложив видео.

Отмечается, что сгоревший вражеский вертолет входил в состав 92 эскадрильи 344 центра боевого применения и переподготовки летного состава армейской авиации ВС РФ.

"ГУР МО напоминает, что за каждое военное преступление, совершенное против Украины, оккупанта ждет справедливое наказание", - подчеркивается в сообщении.

Уничтожение российской авиации - новости

В августе в результате атаки на военный аэродром "Саваслейка", в Нижегородской области РФ, 16 августа уничтожено три вражеских самолета, еще 5 - повреждены. Операция осуществлена Главным управлением разведки Украины.

А впоследствии под украинской атакой оказалась авиабаза Мариновка в городе Калач-на-Дону Волгоградской области, были поражены склады с управляемыми авиационными бомбами и топливом.

Всего с начала полномасштабной войны уничтожено уже 369 самолетов и 329 вертолетов врага.

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