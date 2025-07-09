Lockheed Martin и HavocAI договорились о производстве дешевых морских дронов

Американский стартап HavocAI и венчурное подразделение компании Lockheed Martin сообщили о начале сотрудничества с целью создания и производства средних морских дронов (MUSV).
Об этом стартап HavocAI сообщил на своей странице в соцсети Х.
Одной из особенностей этих дронов будет их размер - примерно от 12 до 45 метров в длину. Спектр использования таких дронов широкий - от проведения разведки, радиоэлектронной борьбы до перевозки грузов.
Сейчас уже используются малые морские дроны и большие морские беспилотники, которые можно сравнить с полноценными кораблями, поэтому американский стартап HavocAI решил, что сейчас уместно запустить производство дронов среднего размера (MUSV). Теоретически они могут получить все преимущества больших и меньших беспилотников и вполне могут стать будущим флота.
Хотя стартап HavocAI основали только 18 месяцев назад, компания быстрыми темпами развивает производство дронов. Так, в списке разработок компании уже указаны морские дроны Rampage Gen 1 и Gen 2, которые производятся в большом объеме.
При их создании компания работала над тем, чтобы уменьшить стоимость беспилотника, чтобы его можно было запустить в массовое производство. Уже сейчас такие БПЛА можно производить тысячами при том, что цена за одну единицу будет стоить где-то 100 тысяч долларов.
При создании дронов Rampage компания тщательно работала над системой управления, чтобы дать возможность одному оператору управлять целым роем дронов независимо от того, где он находится.
В компании рассказали, что беспилотник Rampage Gen 2 выдерживает до 300 фунтов полезной нагрузки, а это примерно 136 кг. Чтобы дрон мог дольше использоваться, каждая модель оборудована солнечными панелями. Также морским дроном можно легко управлять с помощью антенны спутниковой связи Starlink.
Вероятно, компания Lockheed Martin будет поставлять системы вооружения для средних морских дронов. Учитывая специализацию компании можно предположить, что MUSV будет работать совместно с беспилотником типа Rampage. Возможно, его задача будет в перевозке груза или же его будут использовать для другого средства поддержки.
Но эта информация официально не подтверждена, такие предположения сделаны за счет анализа деятельности компании. Поэтому, стоит дождаться официальных подробностей о производстве MUSV.
Морские дроны в войне в Украине
Как сообщал УНИАН, военный эксперт Михаил Жирохов рассказал, что в России любят хвастаться своим военно-морским флотом, который до сих пор не выиграл ни одной битвы и при этом скептически относятся к морским дронам.
По словам главы украинской разведки Кирилла Буданова, Россия пыталась создать собственные морские дроны, но эти попытки были неудачными.
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