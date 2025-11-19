Прогнозируется, что первый прототип могут продемонстрировать уже летом 2026 года.

Американская General Atomics, которая производит популярный БПЛА MQ-9B, объединила усилия со шведской Saab, чтобы на базе беспилотника MQ-9B изготовить самолет дальнего радиационного обнаружения (ДРЛО), пишет Defense Express.

Аналитики отмечают, что первый прототип планируют показать уже летом следующего года. Назначение ДРЛО будет для несения возможностей дальнего радиолокационного отслеживания и обнаружения "Шахедов" и ракет типа "Калибр".

Ожидается, что это будет достаточно дешевое и "компактное" решение для тех, кто не может позволить себе приобрести полноценный самолет, потому что это слишком дорого или недоступно по техническим причинам.

Издание поделилось, что выбор именно БпЛА MQ-9 в качестве базовой платформы является очень логичным, поскольку он есть в различных модификациях, а именно, Reaper, SkyGuardian, SeaGuardian и STOL.

Приводятся данные, что эти беспилотники сейчас активно используют в 11 странах мира и они имеют неплохие характеристики. Например, беспилотник в варианте MQ-9B способен пробыть в воздухе более 40 часов.

Указывается, что шведская компания Saab имеет широкий опыт по разработке радаров и соответствующего оборудования, а также их дальнейшую интеграцию на нужную систему.

Аналитики отмечают, что именно так компания производит самолет ДРЛВ GlobalEye на базе канадского бизнес-джета Bombardier Global 6000, который за последние годы получил большую популярность и даже есть шансы на подписание контракта с НАТО на их использование.

Издание отмечает, что беспилотные ДРЛО могут помочь сохранить жизнь личного состава в спорном воздушном пространстве, когда активно используются дальнобойные ракеты "воздух-воздух" или средства ПВО.

Дроны на войне в Украине: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что глава "Центра радиотехнологий" Сергей "Флеш" Бескрестнов предполагает, что Россия может масштабировать производство иранских дронов-камикадзе "Шахед-107" меньшего размера, чтобы попытаться истощить запасы украинских зенитных дронов, предназначенных для сбивания более крупных стандартных "Шахедов". "Флеш" отметил, что украинские военные уже получили первые трофеи этого "Шахеда", поэтому эксперты уже изучают, как они работают и на что действительно способны.

Также мы писали, что в России разрабатывают новый морской дрон, который предназначен для запуска беспилотников прямо в море. По словам аналитиков, на изображениях можно увидеть, что морской дрон представляет собой определенную платформу над которой смонтирован каркас и небольшая крыша, где размещены все антенны связи, навигации и камеры. Под этой крышей находится коробчатая пусковая установка, которая, вероятно, предназначена для четырех "Шахедов".

