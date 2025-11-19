Строительство первой из площадок по производству взрывчатых веществ начнётся в следующем году, и они пополнят арсеналы Британии и Украины.

Великобритания впервые за поколение наладит массовое производство взрывчатых веществ, чтобы прекратить свою зависимость от армии США.

Как пишет The Times, Министерство обороны выделило как минимум 13 площадок по всей Великобритании для потенциальных заводов по производству боеприпасов. Они будут производить взрывчатые вещества, ракетное топливо и системы зажигания в больших масштабах.

Ранее парламентский комитет по обороне предупредил о неспособности Великобритании защитить себя от нападения из-за многолетнего недофинансирования обороны и зависимости от огневой мощи, военной техники и разведывательной информации США.

Депутаты призвали правительство к скорейшей замене американских военных систем, используемых британскими вооружёнными силами. Они заявили, что "весьма вероятно", что США выведут личный состав и технику из Европы в связи с "изменением приоритетов" президента Трампа, что сделает союзников по НАТО "уязвимыми".

По данным Министерства обороны, строительство первой из площадок, как ожидается, начнётся в следующем году, и они пополнят арсеналы Великобритании и Украины. Победившие оборонные компании должны будут соблюдать определённые требования правительства и должны будут производить девять энергетических материалов, которые считаются ключевыми для устойчивости Великобритании.

13 графств, где могут разместиться эти объекты, включают Камбрию, Дамфрисшир, Эйршир, Шропшир, Чешир, Дербишир, Эссекс, Вустершир, Хэмпшир, Пембрукшир и Стерлингшир.

В апреле The Times сообщала, что Великобритания значительно увеличит свои мощности по производству гексогена (гексогена), используемого в 155-мм снарядах для британских армейских орудий и других видов вооружения. Британская оборонная компания BAE Systems также планировала построить три новых объекта для повышения "устойчивости" проекта на случай, если один из них подвергнется нападению.

В то же время комитет по обороне в своем докладе предупредил не только о боеприпасах. По их мнению, ожидаемое сокращение поддержки США союзников по НАТО может создать критические пробелы в возможностях разведки, спутникового наблюдения, перевозки войск и обнаружения целей.

Тан Деси, председатель комитета по обороне, заявил, что на фоне растущей российской агрессии Великобритания и ее союзники по НАТО "продолжают делать ставку на защиту со стороны США и недостаточно инвестируют в собственную оборону".

Доктор Роуэн Олпорт из аналитического центра Human Security Centre заявил: "Вероятный наихудший сценарий для НАТО на данный момент — это потенциальная война США с Китаем или, по крайней мере, активное участие в кризисе с Китаем, когда Россия вмешается и попытается воспользоваться этой ситуацией".

В то же время представитель Министерства обороны заявил, что планы министра обороны по укреплению "боевой готовности Британии" обеспечат "безопасность внутри страны и силу за рубежом".

Британия и Россия

Как писало The Guardian, в последние годы Великобритания стала главным злодеем в глазах Москвы. Поскольку Россия стремится восстановить отношения с администрацией Дональда Трампа, Великобритания взяла на себя роль, некогда отведённую США.

Как отмечают эксперты, это может быть связано с тем, что военная поддержка Украины пользуется широкой поддержкой британской общественности и представителей всех политических кругов, в то время как в других европейских странах она вызывает больше споров.

