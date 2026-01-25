Плесень больше не вернется: доступное средство спасет стены от темных пятен

Перед тем, как начать бороться с плесенью, стоит найти причину ее появления, подчеркнула эксперт.

Сначала можно даже не заметить, что на стенах появились мелкие темные пятна. Позже они разрастаются и не только портят внешний вид помещений, но и незаметно вредят здоровью тех, кто длительное время находится внутри. И многие не знают, как избавиться от плесени в доме или в квартире навсегда.

Важно уничтожить не только ее видимую часть, но и споры, глубоко проникающие в материал стен. Эксперт по отделке поверхностей Люси Стил рассказала Express, как убрать плесень со стен в домашних условиях народным средством, которое доступно и, скорее всего, есть на кухне у каждого хозяина или хозяйки.

Как вывести плесень со стен – первый шаг

Сначала нужно найти причину, по которой на поверхностях появляются эти некрасивые и вредные пятна. Одна из возможных причин – конденсат. Например, зимой из-за разницы температуры на улице и в помещении на окнах могут появляться капли воды. Cо временем повышенная влажность может привести к появлению темного налета на стенах.

Кроме того, причиной возникновения плесени может стать то, что вы часто сушите вещи в жилье. В таком случае влага испаряется, а потом оседает и провоцирует появление темных пятен на поверхностях.

Нет смысла интересоваться, чем убрать плесень со стен, пока вы не найдете причину ее появления и не устраните ее. Дело в том, что только ликвидация первопричины поможет вам навсегда забыть о проблеме. Если этого не сделать, – темные пятна со временем снова появятся.

То есть, вредный налет на стенах возникает там, где есть сырость. Причина повышенной влажности воздуха также может заключаться в том, что в помещении плохая вентиляция.

Иногда для того, чтобы обнаружить причину появления плесени на стенах, стоит обратиться к специалистам (строителю, сантехнику).

"Устранение протечек, а также регулирование вентиляции дома, например, для удаления конденсата с окон, является ключевым фактором предотвращения образования черной плесени", – сказала Стил.

Она также отметила, что необходимо постоянно отапливать проблемные зоны, поскольку идеальная среда для развития плесени – влажная.

Чем можно убрать плесень со стен – второй шаг

Для того, чтобы побороть темные пятна, понадобится белый уксус. В нем содержится уксусная кислота, которая способна уничтожить бактерии и споры плесени, "вросшие" в стены. После того, как народное средство уничтожит темные пятна, они больше не появятся, если устранена первопричина их возникновения.

Вот как убрать плесень со стен народным средством:

Наберите уксус в пульверизатор.

Нанесите жидкость на участок стены, пораженный плесенью, и оставьте на час. За это время средство разъест плесень и уничтожит ее споры.

Потом нужно надеть маску и перчатки и оттереть видимую часть плесени. После этого помойте обработанный участок водой и насухо вытрите тряпкой.

