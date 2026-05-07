Европа в этом году начнет разработку замены ракет Tomahawk: какие компании задействуют

Rheinmetall будет разрабатывать оружие дальнего действия совместно со стартапом Destinus, который уже поставляет ракеты Украине.

Немецкая оборонная компания Rheinmetall планирует начать производство дальнобойного оружия для Германии и других стран уже в этом году. Таким образом, пишет The Financial Times, Европа спешит восполнить пробелы в своих планах по сдерживанию России.

Концерн сообщил, что его новое совместное предприятие с нидерландским оборонным стартапом Destinus начнет производство в конце этого года или в начале 2027 года. Будут производить крылатые ракеты, а также баллистическую ракетную артиллерию. Планируется удовлетворить потребности Германии и международных клиентов.

Как пишут авторы издания, резкий разворот администрации президента США Дональда Трампа, отменившего план по размещению в Германии ракет Tomahawk, заставил Берлин и другие европейские столицы "активизировать усилия по приобретению временных средств защиты и ускорить проекты по развитию собственных возможностей нанесения глубоких точных ударов".

Новое совместное предприятие знаменует первый шаг немецкого концерна в производстве крылатых ракет, что позволяет ему войти на рынок, где доминирующим региональным игроком является общеевропейский концерн MBDA.

Какое оружие производит Destinus

Компания Destinus, основанная в 2021 году, успешно провела испытательный полет своей новой системы глубокого удара Ruta Block 2. Заявленная дальность ракеты – более 700 км, что значительно меньше, чем у американских крылатых ракет Tomahawk.

Destinus поставляет крылатые ракеты в Украину. В прошлом месяце Министерство обороны России внесло ее в список возможных целей из-за ее роли в поставках оружия Киеву.

Применение ракет Ruta в Украине

Добавим, что разработчики описывают Ruta Block 2 как автономную крылатую ракету, предназначенную для поражения стационарных высокостоимостных целей. Также эта версия будет иметь более мощную боевую часть и увеличенную дальность полета. По словам экспертов, новый вариант уже точно нельзя назвать "ракеткой-дроном", как предыдущий.

