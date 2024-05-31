Ранее Берлин и Париж запустили совместные программы по разработке нового истребителя FCAS и танка нового поколения MGCS.

Франция и Германия хотят вместе производить дальнобойное ударное оружие. Об этом сообщает издание Hartpunkt.

"Франция и Германия вместе с партнерами инициируют долгосрочное всестороннее и инклюзивное сотрудничество в области вооружений большой дальности", - говорится в заявлении по результатам немецко-французского совета обороны и безопасности, который прошел в немецком Мезеберге.

Деталей о проекте пока нет, кроме разве что вероятных сроков. Как сообщается, реализовать его хотят после двух других амбициозных программ, а именно Future Combat Air System (FCAS) и Main Ground Combat System (MGCS).

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Франко-германское сотрудничество в сфере ОПК

Первая ставит целью создание истребителя шестого поколения, а также систем, которые будут совместимы с ним: речь, в частности, о беспилотных летательных аппаратах.

Что касается программы MGCS, то она предусматривает разработку франко-немецкого основного боевого танка, который заменит немецкий Leopard 2 и французский Leclerc.

Обе программы очень растянуты во времени: скорее всего, новые образцы примут на вооружение не ранее 2040 года.

Впрочем, FCAS и MGCS хотя и медленно, но движутся вперед. В марте сообщалось, что Германия и Франция достигли "прорыва" в разработке танка нового поколения .

Еще раньше стороны достигли договоренности в создании прототипа истребителя шестого поколения.

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