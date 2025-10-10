США проиграют России и Китаю в развертывании гиперзвукового оружия, - Axios

Технологическое преимущество России и Китая в гиперзвуковых ракетах растет, а Вашингтон рискует потерять стратегическое равновесие, если не ускорит собственные программы.

Медлительность США в разработке и развертывании гиперзвукового оружия в сочетании с решимостью России и Китая создает "асимметрию поля боя", которая угрожает военной мощи Запада, говорится в документе Рабочей группы по гиперзвуковым возможностям, передает Axios.

Выводы группы, в составе которой бывшие руководители армии США, ВВС, Пентагона и Национальной администрации ядерной безопасности, содержат ряд жестких предупреждений и практических рекомендаций - от ускоренного развертывания первых американских гиперзвуковых систем до пересмотра промышленной базы и рассмотрения гиперзвуковых средств доставки ядерного оружия.

Авторы называют гиперзвуковое оружие "сменой парадигмы в современной войне", которую "мы не можем позволить себе игнорировать". Гиперзвуковое вооружение движется со скоростью более 5 Махов - преодолевает мили за секунды, из-за чего традиционные средства перехвата после запуска могут оказаться неэффективными.

Система обороны, включая терминальные высотные средства и Patriot, может быть "подавлена шквальным огнем", а ее пополнение - слишком дорогое.

Ключевые рекомендации рабочей группы

1. Агрессивное развертывание первого поколения американских гиперзвуковых систем одновременно с фундаментальным переосмыслением промышленной базы для обеспечения доступных мощностей для следующего поколения. Как подчеркнул директор рабочей группы Стивен Родригес: "Нам нужно действовать решительно сейчас".

2. Разработка более дешевых ракет большей мощности и многоразовых гиперзвуковых летательных аппаратов для сбора разведданных и выполнения различных задач.

3. Содействие совместной разработке и совместному производству, в частности в технологическом русле партнерств вроде AUKUS.

4. Рассмотрение гиперзвуковых вариантов доставки ядерного оружия, поскольку, по мнению авторов, F-35A в 2030-х "вряд ли останется достаточно живучим".

В документе отмечается: "Текущий разрыв в высокоскоростных и гиперзвуковых возможностях является значительным и быстро растет". Там анализируются российские системы - "Кинжал", "Циркон" и "Авангард", применение "Кинжала" упоминается в контексте боевого опыта в Украине. Также упоминаются китайские ракеты DF-17 и DF-26.

Отмечается, что США имеют несколько гиперзвуковых программ на разных стадиях разработки: дальнего поражения гиперзвуковое оружие, обычная система быстрого удара, воздушно-базированное оружие быстрого реагирования и гиперзвуковая атакующая крылатая ракета. Однако, как констатируют авторы, постепенные улучшения "недостаточны".

Документ появился на фоне новостей, что администрация Дональда Трампа начинает создавать дорогостоящие оборонные инициативы - в тексте упоминается строительство полусферического ракетного щита стоимостью $175 млрд, известное как "Золотой купол". Авторы отчета призывают совместить скорость развертывания с долгосрочными изменениями в производстве и международной кооперации, чтобы устранить отставание от России и Китая.

Перехват ракет - инициативы США

Как сообщал УНИАН, американская компания Lockheed Martin планирует до 2028 года провести орбитальные испытания спутников для перехвата гиперзвуковых ракет, таких как российские "Кинжал" и "Циркон". Они являются частью системы "Золотой купол", которая призвана защищать США от ракетных угроз.

Кроме того, известно, что Lockheed Martin работает и над другими менее известными компонентами "Золотого купола". Компания отвечает за радары, а также системы управления и наведения.

