Правительство Германии ведет переговоры с производителем оружия MBDA о возможном ограничении дальности полета крылатых ракет.

Правительство Германии ведет переговоры с производителем оружия MBDA о возможном ограничении дальности полета крылатых ракет Taurus перед отправкой их Украине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в службах безопасности.

Как отмечает издание, Киев просит у Берлина крылатые ракеты Taurus с радиусом действия более 500 километров, которую запускают истребители, такие как Tornado, F-15 или F-18.

Издание отмечает, что в то время как Великобритания и Франция отправили в Украину крылатые ракеты Storm Shadow и Scalp, Германия отказалась от этого из-за опасений, что это оружие может быть использовано по целям в России.

Видео дня

В то же время технически ограничить дальность полета крылатой ракеты Taurus, по мнению экспертов, очень легко.

"Переговоры между правительством Германии и MBDA сосредоточены на такой модификации, поскольку канцлер Олаф Шольц хочет любой ценой предотвратить любые украинские нападения на российскую территорию с оружием", - пишет издание.

Согласно сообщениям СМИ, на арсенале немецких военных имеется около 600 ракет Taurus, около 150 из них готовы к использованию. Испания и Южная Корея также управляют Taurus.

Ракеты Taurus для Украины - что известно

Немецко-шведская крылатая ракета Taurus предназначена для высокоточных ударов и поражения высокозащищенных и заглубленных целей без захода самолета-носителя в зону ПВО противника. Дальность этих ракет составляет до 500 километров, однако Украине, скорее всего, передадут версию дальнобойностью до 300 км.

Украина еще весной официально запросила у Германии крылатые ракеты Taurus. В Берлине подтвердили поступление запроса, однако отнеслись к нему с осторожностью.

Между тем, оппозиционные депутаты Бундестага неоднократно призывали действующее правительство передало Украине ракеты Taurus. В начале августа министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что поставка крылатых ракет Taurus Украине не является приоритетом для Берлина, назвав опасения по поводу таких поставок "очевидными".

Вас также могут заинтересовать новости: