Правительство Германии ведет переговоры с производителем оружия MBDA о возможном ограничении дальности полета крылатых ракет Taurus перед отправкой их Украине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в службах безопасности.
Как отмечает издание, Киев просит у Берлина крылатые ракеты Taurus с радиусом действия более 500 километров, которую запускают истребители, такие как Tornado, F-15 или F-18.
Издание отмечает, что в то время как Великобритания и Франция отправили в Украину крылатые ракеты Storm Shadow и Scalp, Германия отказалась от этого из-за опасений, что это оружие может быть использовано по целям в России.
В то же время технически ограничить дальность полета крылатой ракеты Taurus, по мнению экспертов, очень легко.
"Переговоры между правительством Германии и MBDA сосредоточены на такой модификации, поскольку канцлер Олаф Шольц хочет любой ценой предотвратить любые украинские нападения на российскую территорию с оружием", - пишет издание.
Согласно сообщениям СМИ, на арсенале немецких военных имеется около 600 ракет Taurus, около 150 из них готовы к использованию. Испания и Южная Корея также управляют Taurus.
Ракеты Taurus для Украины - что известно
Немецко-шведская крылатая ракета Taurus предназначена для высокоточных ударов и поражения высокозащищенных и заглубленных целей без захода самолета-носителя в зону ПВО противника. Дальность этих ракет составляет до 500 километров, однако Украине, скорее всего, передадут версию дальнобойностью до 300 км.
Украина еще весной официально запросила у Германии крылатые ракеты Taurus. В Берлине подтвердили поступление запроса, однако отнеслись к нему с осторожностью.
Между тем, оппозиционные депутаты Бундестага неоднократно призывали действующее правительство передало Украине ракеты Taurus. В начале августа министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что поставка крылатых ракет Taurus Украине не является приоритетом для Берлина, назвав опасения по поводу таких поставок "очевидными".