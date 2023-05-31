Депутат бундестага подчеркнул, что Украине нужна помощь в защите от российского вторжения.

Германия должна передать Украине крылатые дальнобойные ракеты Taurus, которые могут поражать цели на расстоянии до 500 километров.

Об этом заявил эксперт по вопросам обороны, депутат Бундестага от "Свободной демократической партии" (FDP) Александр Мюллер в комментарии Redaktionsnetzwerk Deutschland. По его словам, Украине нужна помощь в защите от российского вторжения.

"Украина, защищая себя от агрессора, продолжает нуждаться в нашей солидарности", - подчеркнул Мюллер.

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Он отметил, что решающим фактором в вопросе передачи ракет Taurus является потребность с украинской стороны и наличие запасов с немецкой стороны.

"Если после взвешивания обеих позиций прийти к выводу, что поставка является оправданной, то нет ничего, что можно было бы сказать против отправки, чтобы Украина могла продолжать защищаться от нападения России, нарушающего международное право", - сказал Мюллер.

В то же время, в немецком Бундестаге находятся и те, которые критикуют идею передачи Украине такого вооружения, мол, это якобы приведет к "дальнейшей эскалации". "Поставка этой системы оружия с ее радиусом действия будет означать дальнейшую эскалацию", - говорит представитель парламентской группы по оборонной политике, "левак" Али Аль-Дайлами.

Ракеты Taurus для Украины - новости

Как сообщал УНИАН, ранее депутат-оппозиционер Родерих Кизеветтер также поддержал передачу Украине ракет Taurus, хотя министр обороны Германии Борис Писториус отнесся к предложению оппозиции с осторожностью. В мае Украина официально запросила у Германии крылатые ракеты Taurus. В Берлине подтвердили поступление запроса, но других деталей не сообщили.

Напомним, Украина нуждается в ракетах дальней дальности, чтобы поражать военные цели россиян в тылу, тем самым приближая нашу победу. Сейчас только Великобритания в очередной раз продемонстрировала, что у нее "есть яйца" и передала нашему государству дальнобойные ракеты Storm Shadow.

Позже президент Франции Эммануэль Макрон также заговорил о готовности Парижа отправить Украине ракеты, "дальность которых позволяет сопротивляться". Но никаких конкретных данных публично больше не озвучивалось.

Между тем, США уже долгое время колеблются относительно передачи Украине ракет ATACMS. На днях президент Джо Байден на соответствующий вопрос отметил, что он все еще находится на рассмотрении.

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