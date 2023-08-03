Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что поставка крылатых ракет Taurus Украине не является приоритетом для Берлина.
Такое заявление он сделал во время визита в Баварию, пишет ZEIT. "Мы по-прежнему считаем, что сейчас это не является нашим главным приоритетом. В настоящее время нет острой необходимости в принятии решения", - заявил Писториус.
При этом он сказал, что опасения по поводу поставок "очевидны". "Не только мы не поставляем. Американские союзники тоже не поставляют эти крылатые ракеты. Наши имеют особый радиус действия", - добавил министр.
Издание отмечает, что немецкое правительство не передает эти ракеты из страха, что ними будут наноситься удары по территории РФ. При этом Писториус не стал категорически исключать их поставку в будущем, сказав, что время для принятия решения еще не пришло.
Министр обороны назвал основным приоритетом Германии помощь в области противовоздушной обороны, учебную поддержку, а также поставки инженерной и бронетанковой техники.
Ракеты Таурус для Украины: что известно
В конце мая Министерство обороны Германии сообщило, что они получили от Украины официальный запрос о поставке крылатых ракет Taurus. До этого передать украинской армии эти ракеты призывала немецкая оппозиция.
Уже в июне Писториус, отвечая на вопрос о возможности таких поставок, заявил, что Берлин остается "очень осторожным" в этом вопросе.
На днях стало известно, что ряд немецких политиков и дипломат потребовали от властей срочно передать Украине крылатые ракеты. Известно, что сейчас на вооружении страны 600 таких систем, из которых 450 - не работают.