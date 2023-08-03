Писториус сказал, что они имеют особый радиус действия.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что поставка крылатых ракет Taurus Украине не является приоритетом для Берлина.

Такое заявление он сделал во время визита в Баварию, пишет ZEIT. "Мы по-прежнему считаем, что сейчас это не является нашим главным приоритетом. В настоящее время нет острой необходимости в принятии решения", - заявил Писториус.

При этом он сказал, что опасения по поводу поставок "очевидны". "Не только мы не поставляем. Американские союзники тоже не поставляют эти крылатые ракеты. Наши имеют особый радиус действия", - добавил министр.

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Издание отмечает, что немецкое правительство не передает эти ракеты из страха, что ними будут наноситься удары по территории РФ. При этом Писториус не стал категорически исключать их поставку в будущем, сказав, что время для принятия решения еще не пришло.

Министр обороны назвал основным приоритетом Германии помощь в области противовоздушной обороны, учебную поддержку, а также поставки инженерной и бронетанковой техники.

Ракеты Таурус для Украины: что известно

В конце мая Министерство обороны Германии сообщило, что они получили от Украины официальный запрос о поставке крылатых ракет Taurus. До этого передать украинской армии эти ракеты призывала немецкая оппозиция.

Уже в июне Писториус, отвечая на вопрос о возможности таких поставок, заявил, что Берлин остается "очень осторожным" в этом вопросе.

На днях стало известно, что ряд немецких политиков и дипломат потребовали от властей срочно передать Украине крылатые ракеты. Известно, что сейчас на вооружении страны 600 таких систем, из которых 450 - не работают.

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