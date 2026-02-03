'Ледник Судного дня' может затопить Землю: ученые придумали план спасения

Чтобы предотвратить катастрофическое повышение уровня моря, группа ученых предлагает радикальное решение.

В этом месяце международная группа ученых пытается установить датчики на леднике Туэйтса и вокруг него. Этот ледник – один из самых нестабильных в мире, его часто называют "ледником Судного дня" Антарктиды. Если он рухнет, уровень Мирового океана поднимется более чем на полметра.

Прямо сегодня часть команды на самом леднике попытается опустить оптоволоконный кабель через скважину глубиной почти в километр в лед, ближе к линии заземления ледника, где океан подмывает его снизу, пишет The Atlantic. Тем временем другая часть группы, работающая с борта южнокорейского ледокола RV Araon, планирует сбросить еще один кабель, по которому робот будет спускаться к скалистой морене в море Амундсена.

Данные, собранные датчиками в течение следующих двух лет, заполнят пробелы в фундаментальных знаниях о Туэйтсе. А еще они определят судьбу дерзкой идеи замедлить его гибель.

Подводная стена против теплого течения

Прямо сейчас теплая вода едва переливается через подводный гребень (морену), а затем стекает по каньону морского дна к основанию ледника. Если бы эта природная плотина была чуть выше, она могла бы заблокировать теплые течения. Используя данные о скорости течений и температуре воды, ученые и инженеры смоделируют, сможет ли гигантский "занавес" на вершине морены отвести теплую воду от основания ледника – и возможно ли вообще построить такую конструкцию.

Чтобы предотвратить катастрофу таким способом, потребуется колоссальное сооружение: сам занавес должен быть высотой до 150 метров и длиной 80 километров. Но локальные условия находятся в таком хрупком равновесии – "на лезвии ножа", сказал климатолог из Нью-Йоркского университета и участник проекта Seabed Curtain Дэвид Холланд. Он и некоторые другие ученые верят, что вмешательство может изменить судьбу ледника.

"Идея о том, что существует "чистый выход" из климатического кризиса – людям нужно перестать на это надеяться. Мир выберет то решение, которое будет наименее жестоким", – подчеркнул Холланд.

От фантастики к реальности

Несколько лет назад проект занавеса был маргинальной идеей, которую гляциолог Джон Мур из Лапландского университета и пара его единомышленников предложили в серии статей. Геоинженерия, призванная бороться с симптомами изменения климата, не замедляя его самого, была "черной меткой" в сообществе гляциологов.

Теперь же все больше ученых начинают считать целевые вмешательства в климат неизбежными. Проект занавеса и как минимум одна конкурирующая идея по замедлению таяния Туэйтса уже собрали миллионы долларов – не только от сторонников геоинженерии, но и от традиционных филантропических фондов.

Геоинженерия, которая также может включать удаление углекислого газа из океана и распыление аэрозолей в стратосфере для затемнения солнца, набирает сторонников отчасти потому, что декарбонизация идет недостаточно быстро. Прошлой осенью ООН объявила, что в течение следующего десятилетия глобальные температуры, вероятно, превысят доиндустриальный уровень более чем на 1,5°C – порог, которого стремилось избежать Парижское соглашение.

Марианна Хаген, бывший заместитель министра иностранных дел Норвегии, призналась, что долгое время считала геоинженерию "научной фантастикой, на которую не стоит тратить время". Но война в Украине изменила риторику вокруг нее:

"Энергетическая безопасность вышла на первый план, и никто больше не говорил об энергопереходе. Я оказалась в лагере Джона [Мура] в основном от отчаяния, потому что не видела безопасного пути для будущих поколений без необходимых исследований этих решений типа "пластырь", позволяющих выиграть время".

В 2024 году она стала соруководителем проекта "Занавес". Проект быстро получил финансирование от некоммерческих организаций Outlier Projects (возглавляемой бывшим руководителем Meta) и Фонда Тома Вильгельмсена.

Цена бездействия

Другая группа, Arête Glacier Initiative, исследует идею "примораживания" Туэйтса к коренной породе путем откачки смазывающей талой воды из-под его основания. Еще одна инициатива, Real Ice, пытается закачивать морскую воду на арктический лед, чтобы сделать его толще.

"Это очень локализованные вмешательства ради глобальной выгоды", – говорит Брент Минчеу, геофизик из Калтеха.

Ученые согласны: без вмешательства отступление Туэйтса ускорится в следующем столетии, и ледник в конечном итоге рухнет. А Туэйтс работает как пробка для Западно-Антарктического ледяного щита, который содержит достаточно воды, чтобы поднять уровень моря почти на 5 метров. Цена локальных вмешательств, по словам сторонников, меркнет по сравнению со стоимостью строительства дамб вокруг крупных городов.

Мур и его коллеги подсчитали, что установка занавеса может обойтись в $40–80 млрд (плюс $1–2 млрд в год на обслуживание), тогда как адаптация к повышению уровня моря будет стоить примерно $40 млрд в год. Так или иначе, нам придется что-то строить, чтобы бороться с морем.

Критика и этика

Однако многие в научном сообществе по-прежнему категорически не согласны ни с предложениями по геоинженерии, ни с самим обоснованием их рассмотрения. В недавней статье полярный гляциолог Мартин Зигерт из Эксетерского университета и 41 соавтор подробно объяснили, почему проект занавеса и другие идеи технически невозможны, слишком дороги и потенциально опасны для экосистем. Главный аргумент: эти идеи – опасное отвлечение от декарбонизации.

Тед Скамбос, гляциолог, который руководил крупным американо-британским исследованием Туэйтса, раньше с осторожностью поддерживал исследования геоинженерии. Но теперь он категорически против.

"Мы абсолютно не должны финансировать или поддерживать усилия, или даже тесты методов смягчения потери льда. Вместо этого исследования должны оставаться сфокусированными на сокращении использования ископаемого топлива", – написал он.

Сторонники геоинженерии считают оппонентов столь же близорукими.

"Просто документировать изменения криосферы – это все равно что выбирать лучшее место на "Титанике", чтобы послушать последнюю мелодию оркестра, пока корабль идет ко дну. Изучение геоинженерных вмешательств – это спуск на воду спасательных шлюпок", – говорит Мур.

По его мнению, даже если декарбонизация произойдет завтра, это не обязательно спасет Туэйтс от коллапса.

Насколько далеко мы готовы зайти, чтобы сохранить ледники в узнаваемом виде, пока мир работает над декарбонизацией – вопрос открытый. Но Дэвид Холланд готов предсказать исход этих дебатов.

"Перенесемся на 1000 лет вперед – Земля будет геоинженерной. Весь климат будет регулироваться как в "умном доме", без вопросов. Если человечество выживет, оно просто сделает это", – сказал он.

