Украина и Запад согласовали военный ответ на нарушение Россией перемирия, - FT

Любое нарушение Россией перемирия вызовет ответную реакцию в течение 24 часов.

Украина согласовала с Европой и США многоуровневый план ответа на возможное нарушение Россией любого перемирия. Как пишет Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров, Украина договорилась с западными партнерами, что любые постоянные нарушения Россией будущего соглашения о прекращении огня вызовут скоординированную военную реакцию со стороны Европы и США.

Согласно сообщению, план обсуждался несколько раз в декабре и январе между украинскими, европейскими и американскими официальными лицам.

Согласно предложению, любое нарушение Россией перемирия вызовет ответную реакцию в течение 24 часов, начиная с дипломатического предупреждения и, при необходимости, действий украинской армии по прекращению нарушения.

Если боевые действия продолжатся и после этого, реакция перейдет ко второй фазе с использованием сил так называемой коалиции желающих, в которую входят многие члены ЕС, а также Великобритания, Норвегия, Исландия и Турция.

В статье добавляется, что в случае расширения атаки через 72 часа после первоначального нарушения будет инициирована скоординированная реакция сил, поддерживаемых Западом, включая вооруженные силы США.

Переговоры о мире - что нужно знать

Как сообщал УНИАН, на этой неделе, 4-5 февраля, в Абу-Даби состоится следующий раунд трехсторонних переговоров с участием Украины, США и России. К этим переговорам от США должен присоединиться спецпосланник президента США Стив Виткофф.

Западные СМИ писали, что вопрос будущего Донбасса остается нерешенным. США готовы предоставить гарантии безопасности Украине только после подписания мирного соглашения с Россией. При этом в Соединенных Штатах отстаивают позицию, что Украина должна вывести войска из той части Донецкой области, которую российские захватчики не могут оккупировать силой.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что Украина ни при каких обстоятельствах не отдаст России Донбасс по мирному соглашению, поэтому нужно искать компромисс.

