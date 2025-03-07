Многоцелевые истребители F-16 и Mirage-2000 этой ночью помогли силам противовоздушной обороны сбить 34 российские ракеты и 100 беспилотников. В частности, в ночь на 7 марта 2025 года российские оккупанты осуществили комбинированный удар ракетами различных типов воздушного, наземного и морского базирования по объектам критической инфраструктуры.
"Основной акцент удара - по объектам газодобывающей промышленности Украины", - говорится в сводке Командования Воздушных сил ВСУ в социальной сети Facebook.
По предварительным данным, радиотехническими войсками Воздушных Сил было обнаружено и осуществлено сопровождение 261 средства воздушного нападения противника - 67 ракет различных типов и 194 ударных БпЛА и беспилотников-имитаторов различных типов.
В частности, речь идет о следующих вражеских средствах поражения:
- 35 крылатых ракет Х-101/Х-55см;
- 8 крылатых ракет Калибр;
- 3 баллистических ракет Искандер-М/KN-23;
- 4 зенитных управляемых ракет С-300;
- 8 управляемых авиационных ракет Х-59/69;
- 194 ударных БпЛА типа Shahed и дроны-имитаторы других типов.
"Воздушное нападение противника отражали зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины. Также привлекалась и истребительная авиация, в частности самолеты F-16 и Mirage-2000. Стоит отметить, что французские истребители, которые только месяц назад прибыли в Украину, впервые приняли участие в отражении вражеской воздушной атаки", - отмечается в сводке.
При этом, по состоянию на 10.00 подтверждено сбитие 134 воздушные цели:
- 25 крылатых ракет Х-101/Х-55см;
- 8 крылатых ракет Калибр;
- 1 управляемой авиационной ракеты Х-59/69;
- 100 ударных БпЛА типа Shahed (дронов других типов).
Кроме того, до десяти вражеских ракет (не входят в статистику сбитых) - не достигли своих целей!
86 вражеских беспилотников-имитаторов - локально потеряны (без негативных последствий).
Что известно о последней массированной атаке РФ
Ранее УНИАН сообщал, что Россия подняла в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС около часу ночи. Точное количество бортов не называлось, однако взлетели они с аэродрома Оленья (Мурманская область, РФ).
Кроме того, в ходе атаки оккупантов есть попадания по энергоинфраструктуре и пострадавшие. В Харькове удар был совершен по гражданскому инфраструктурному объекту. Глава Тернопольской ОВА сообщил о прилетах в критический промышленный объект.