Были успешно уничтожены десятки ракет, 86 беспилотников не достигли целей.

Многоцелевые истребители F-16 и Mirage-2000 этой ночью помогли силам противовоздушной обороны сбить 34 российские ракеты и 100 беспилотников. В частности, в ночь на 7 марта 2025 года российские оккупанты осуществили комбинированный удар ракетами различных типов воздушного, наземного и морского базирования по объектам критической инфраструктуры.

"Основной акцент удара - по объектам газодобывающей промышленности Украины", - говорится в сводке Командования Воздушных сил ВСУ в социальной сети Facebook.

По предварительным данным, радиотехническими войсками Воздушных Сил было обнаружено и осуществлено сопровождение 261 средства воздушного нападения противника - 67 ракет различных типов и 194 ударных БпЛА и беспилотников-имитаторов различных типов.

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В частности, речь идет о следующих вражеских средствах поражения:

35 крылатых ракет Х-101/Х-55см;

8 крылатых ракет Калибр;

3 баллистических ракет Искандер-М/KN-23;

4 зенитных управляемых ракет С-300;

8 управляемых авиационных ракет Х-59/69;

194 ударных БпЛА типа Shahed и дроны-имитаторы других типов.

"Воздушное нападение противника отражали зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины. Также привлекалась и истребительная авиация, в частности самолеты F-16 и Mirage-2000. Стоит отметить, что французские истребители, которые только месяц назад прибыли в Украину, впервые приняли участие в отражении вражеской воздушной атаки", - отмечается в сводке.

При этом, по состоянию на 10.00 подтверждено сбитие 134 воздушные цели:

25 крылатых ракет Х-101/Х-55см;

8 крылатых ракет Калибр;

1 управляемой авиационной ракеты Х-59/69;

100 ударных БпЛА типа Shahed (дронов других типов).

Кроме того, до десяти вражеских ракет (не входят в статистику сбитых) - не достигли своих целей!

86 вражеских беспилотников-имитаторов - локально потеряны (без негативных последствий).

Что известно о последней массированной атаке РФ

Ранее УНИАН сообщал, что Россия подняла в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС около часу ночи. Точное количество бортов не называлось, однако взлетели они с аэродрома Оленья (Мурманская область, РФ).

Кроме того, в ходе атаки оккупантов есть попадания по энергоинфраструктуре и пострадавшие. В Харькове удар был совершен по гражданскому инфраструктурному объекту. Глава Тернопольской ОВА сообщил о прилетах в критический промышленный объект.

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