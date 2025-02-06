По словам президента, это еще один шаг к укреплению украинской безопасности.

Президент Украины Владимир Зеленский подтверждает прибытие первых истребителей Mirage 2000, которые должны усилить способности украинской противовоздушной обороны. Об этом глава государства сообщил в соцсети X.

"Воздушный флот Украины и дальше расширяется. Уже прибыли первые истребители Mirage 2000 из Франции, которые усилят способности нашей противовоздушной обороны", - отметил Зеленский.

Президент Украины поблагодарил французского коллегу Эмманюэля Макрона за лидерство и поддержку.

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"Президент Франции держит свое слово, и мы это ценим. Это еще один шаг к укреплению украинской безопасности", - написал Зеленский.

Как подчеркнул президент, благодаря последним поставкам Украина продолжает увеличивать флот истребителей F-16, а Нидерланды продолжают выполнять свои обязательства по поддержке этих усилий.

Украина получила первые истребители Mirage 2000 - что известно

Как сообщал УНИАН, министр обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил, что Украина получила первые французские истребители Mirage 2000. В частности, украинские пилоты, которые прошли многомесячную подготовку во Франции, теперь будут помогать защищать небо над Украиной.

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