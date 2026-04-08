Миллионы под вопросом: в Украине отклонили заявку ОАЭ на покупку доли производителя 'Фламинго'

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) отклонил заявку оборонного конгломерата из Объединенных Арабских Эмиратов на приобретение доли в ведущем украинском производителе дронов и ракет, в частности ракеты "Фламинго", Fire Point на сумму 760 млн долларов. Об этом сообщает агентство Reuters.

Комитет отметил, что получил заявку 30 декабря, однако не принял ее к рассмотрению, поскольку она не соответствовала установленным критериям. В комитете не уточнили, какие именно требования были нарушены в заявке

В ведомстве подтвердили, что контрагентом в этой сделке является компания из ОАЭ EDGE Group, о чем ранее сообщали украинские СМИ.

В Fire Point не ответили на запрос о комментарии. Украинская компания также не раскрывала, кто именно планирует приобрести долю.

Соучредитель Fire Point Денис Штилерман на прошлой неделе заявил Reuters, что приобретение 30% доли компании находится на рассмотрении Антимонопольного комитета. По его словам, решение ожидалось примерно к октябрю.

Компания Fire Point, которая была основана после полномасштабного вторжения России в 2022 году, считается одним из самых успешных игроков украинского оборонного сектора. Компания производит большинство дальнобойных дронов, которые Украина использует для ударов по России, а также крылатую ракету Flamingo.

Fire Point – последние новости

Компания Fire Point, производитель украинской крылатой ракеты "Фламинго", ведет переговоры с европейскими компаниями о запуске новой системы ПВО к следующему году. Fire Point хочет создать недорогую альтернативу системе Patriot, которую становится все труднее приобрести.

Ранее главный конструктор и совладелец украинской компании Fire Point Денис Штилерман заявлял, что в Украине появятся FPV-дроны размером с ракету "Фламинго". Он также сообщил, что украинская баллистическая ракета с дальностью до 850 км будет готова уже в середине 2026 года.

