В России заявили, что по ее объектам были нанесены удары с применением крылатых ракет "Фламинго". Информацию о якобы сбитой ракете распространяют пропагандистские телеграм-каналы.

Ни один из двух прокремлевских пабликов не уточняет, какое количество ракет было применено или когда это произошло. Кроме того, нет данных о том, когда были сделаны опубликованные на этих ресурсах фото.

Никто из них не уточняет сколько всего ракет применили и когда именно, а также когда сделали фотографии для иллюстраций на обнародованных публикациях.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время удара по России на прошлой неделе были успешно применены ракеты "Нептун" и "Фламинго". Количество примененных ракет глава государства не называл.

"Соответствующие результаты можно самостоятельно проанализировать. Мы не говорим, что это массовое применение этой пары. Мы просто говорим, что есть применение, и есть первые ощутимые результаты именно этого нашего оружия", – сказал он.

Конкретные цели, которые были атакованы этими ракетами, также не раскрывались.

Ракеты "Фламинго": другие новости

Издание Welt пишет, что Украина атаковала ракетами "Фламинго" базу ФСБ в Крыму. В результате атаки на том месте остались огромные кратеры.

Отмечалось, что две ракеты попали в цель, тогда как третья упала в 100 метрах от нее. Авторы добавили, что на вооружении украинской армии, вероятно, уже находятся десятки, а возможно, и более сотни таких ракет.

