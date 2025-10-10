В России заявили, что по ее объектам были нанесены удары с применением крылатых ракет "Фламинго". Информацию о якобы сбитой ракете распространяют пропагандистские телеграм-каналы.
Ни один из двух прокремлевских пабликов не уточняет, какое количество ракет было применено или когда это произошло. Кроме того, нет данных о том, когда были сделаны опубликованные на этих ресурсах фото.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время удара по России на прошлой неделе были успешно применены ракеты "Нептун" и "Фламинго". Количество примененных ракет глава государства не называл.
"Соответствующие результаты можно самостоятельно проанализировать. Мы не говорим, что это массовое применение этой пары. Мы просто говорим, что есть применение, и есть первые ощутимые результаты именно этого нашего оружия", – сказал он.
Конкретные цели, которые были атакованы этими ракетами, также не раскрывались.
Ракеты "Фламинго": другие новости
Издание Welt пишет, что Украина атаковала ракетами "Фламинго" базу ФСБ в Крыму. В результате атаки на том месте остались огромные кратеры.
Отмечалось, что две ракеты попали в цель, тогда как третья упала в 100 метрах от нее. Авторы добавили, что на вооружении украинской армии, вероятно, уже находятся десятки, а возможно, и более сотни таких ракет.