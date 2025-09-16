Из-за заоблачной цены Перу может отказаться от F-16 Block 70 в пользу Gripen или Rafale.

Американские самолеты F-16 оказались дороже F-35 - "представителей" семейства малозаметных многофункциональных истребителей "пятого поколения". Как пишет Defence Express, Агентство военного сотрудничества Минобороны США (DSCA) обнародовало разрешение на продажу Перу истребителей F-16 Block 70. Стоимость составляет 3,42 млрд долларов, что означает около 285 млн долларов за самолет.

"Предельная цена на американские истребители, которая закреплена в разрешении от Агентства военного сотрудничества минобороны США, составляет 3,42 млрд долларов за 12 истребителей (10 в одноместной, 2 в двухместной версии). И это с формальным набором вооружения в виде 12 ракет AIM-120C-8 и 12 AIM-9X, а также только двумя наборами запасных частей - два запасных двигателя, радара, бортовых компьютеров и т.д.", - пишет издание.

Как отмечают аналитики, цена оказалась даже выше, чем в предложении для Филиппин, которые весной получили расчет в 279 млн долларов за аналогичные F-16. Таким образом, американские самолеты четвертого поколения стоят дороже, чем F-35. Для сравнения: в рамках последней сделки с Грецией США разрешили продажу 40 F-35 на 8,6 млрд долларов, что составляет 215 млн за единицу.

Аналитики отмечают, что при таких условиях Перу, вероятно, сделает выбор в пользу европейских самолетов. Шведский Gripen E/F обходится примерно в 138 млн долларов за единицу (по контракту с Таиландом), а французский Rafale - в 225 млн евро (по последней сделке с Сербией).

На решение Перу может повлиять также локализованное производство Gripen в Бразилии. В то же время США сохраняют рычаги давления, ведь именно американские General Electric поставляют двигатели F414 для шведских истребителей. Теоретически Вашингтон может тормозить их экспорт, как это было с индийскими самолетами Tejas.

"У США остается козырь в рукаве - поставка двигателей F414 от General Electric для Gripen. И на практике их поставки даже возможно не блокировать по правилам ITAR (International Traffic in Arms Regulations). Достаточно просто тормозить их отправку, как для индийских Tejas. Кроме того, в США все равно придется закупать вооружение для Gripen", - констатируют аналитики.

Они отмечают, что французские Rafale остаются наиболее независимым от США вариантом, однако спрос на эти истребители уже сформировал очередь на поставку, которая достигает девяти лет.

Напомним, несмотря на появление новейших истребителей пятого поколения, опытные пилоты отдают предпочтение F-16. В частности, канадский летчик-испытатель Билли Флинн, имеющий опыт полетов на более чем 80 типах самолетов, считает, что одномоторный F-16 Fighting Falcon отличается от более новых машин простотой, маневренностью и ориентацией на пилота. За более чем полвека этот самолет доказал свою эффективность, о чем свидетельствует использование их пилотами многих стран.

