Благодаря таким дронам, как отметил эксперт, значительно увеличится количество поражений вражеских целей.

Украине нужно двигаться в направлении развития дронов на искусственном интеллекте (ИИ) или автономных дронов. Тогда будет увеличено количество поражений вражеских целей. Об этом заявил заместитель гендиректора компании по производству средств РЭБ, авиационный эксперт Анатолий Храпчинский в эфире Radio NV.

"Именно стратегическая осмотрительность поможет нам быть на шаг впереди врага, понимать, что он применяет, какое он оружие применяет, качественно его проанализировать, так же проанализировать наше оружие и предложить на самом деле действенные решения, которые будут правильным вектором. Я постоянно привожу пример использования или погони за дронами на оптоволокне. Безусловно, это нужный дрон", - сказал он.

По его словам, такой дрон является эффективным в зоне, где работают средства радиоэлектронной борьбы.

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Но, как заметил эксперт, если бы мы пошли в направлении развития дронов на искусственном интеллекте или автономных дронов, это было бы гораздо эффективнее.

"Потому что один дрон на оптоволокне, один пилот для выполнения задачи - это 20 минут. То есть, мы за 20 минут выполняем только одно уничтожение вражеской цели. Если бы мы использовали оператором 20 дронов, например, за эти 20 минут? Сколько было бы поражений? Двадцать. То есть плотность огня увеличивается. И тогда мы можем говорить, что можем на самом деле противопоставить дроны FPV против артиллерии, потому что у артиллерии плотность огня за 20 минут от восьми до пяти ударов. Здесь мы говорим о 20 ударах одновременно", - пояснил Храпчинский.

Относительно финансирования производства таких дронов эксперт отметил, что есть британская коалиция дронов, датская и итальянская формулы.

"Они предусматривают качественное финансирование за счет или собственных средств, или за счет российских замороженных средств. Они требуют, чтобы мы были стандартизированы, чтобы мы соответствовали ряду европейский стандартов. Я думаю, когда они увидят структурированный подход и стратегическое видение, то есть развития, куда мы движемся, тогда это будет на самом деле и их заинтересованность", - добавил эксперт.

ИИ в производстве дронов

Как сообщал УНИАН, в конце мая Украина впервые применила дрон-матку на базе искусственного интеллекта, которая доставляет два ударных FPV-дрона на расстояние до 300 километров.

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров отметил, что дроны на базе искусственного интеллекта уже работают на поле боя. По его словам, эти дроны способны автономно находить и поражать цели: от российских самолетов до средств противовоздушной обороны и объектов критической инфраструктуры. Кроме того, на расстоянии до 100 километров дрон возвращается обратно для повторного использования.

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