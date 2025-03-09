По словам военного, искусственный интеллект в этом плане работает не идеально.

Искусственный интеллект развивается и в Силах обороны, однако не так активно, как этого хотелось бы. Об этом рассказал командир экипажа беспилотных авиационных комплексов "Кара Небесная" 4-й бригады оперативного назначения "Рубеж" Национальной гвардии Андрей Отченаш в эфире "Украинского радио".

По его словам, такой вопрос является очень тяжелым.

"Прежде всего, трудный вопрос в том, чтобы не было условного friendly fire, огня по своим. Конечно, это может позволить использовать FPV-коптеры в виде, условно, роя дронов, о которых, вероятно, мечтает каждый командир в своем подразделении, чтобы можно было поднять сразу 10-20 FPV-дронов, чтобы они полетели и гахнули по россиянам. Это пока, к сожалению, происходит в мечтах, но дроны с донаведением уже существуют, они уже работают, в некоторых направлениях они уже даже используются", - подчеркнул военный.

Видео дня

Отченаш отметил, что минус таких дронов том, что искусственный интеллект не идеально доработан, а БпЛА с донаведением очень часто сбивают из-за того, что они реагируют на очень много деталей.

"Условно говоря, когда едет транспорт по сухой земле, то дрон с донаведением может реагировать даже на пыль. Может как-то сосредоточиться на пыли, которая идет позади автомобиля, и попасть не в сам автомобиль, а в пыль позади него. То есть здесь нужно дорабатывать. Это вопрос к развитию украинской инженерии, вопрос к развитию таких достаточно сложных вещей, потому что пилот, по факту, - это воин, носитель этого оружия, а не создатель. Поэтому здесь вопрос больше к тому, насколько быстро наши инженеры, наш гений украинской инженерии, как я люблю говорить, сможет быстро все организовать и сделать, довести до идеала. Будет ли это? 100% будет", - добавил командир.

Боец считает, что такие технологии будут введены в ближайшее время, ведь он видит, как разработчики стараются и пытаются довести до идеала эти БпЛА, проверяя их каждый день на целях и полигонах.

"Поэтому рано или поздно какая-то условная аксиома она будет в направлении дронов с донаведением и искусственным интеллектом. И мы будем дарить еще больше красивых видео с уничтожением россиян, одновременно давая прикрытие нашей пехоте, давая возможность нашим ребятам на линии боевого соприкосновения не быть в опасности. Это наша задача", - подытожил Отченаш.

Дроны на войне в Украине - последние новости

Ранее заместитель командира аэромобильного батальона 79 отдельной десантно-штурмовой бригады Богдан Януш заявил, что у дронов на оптоволокне есть серьезный недостаток. По его словам, причина в том, что FPV-дроны на оптоволокне невозможно заглушить с помощью систем РЭБ.

Также в ВСУ показали новый дрон-ружье Lucky Strike. Военные говорят, что такой беспилотник позволяет методично уменьшать популяцию вражеских "мавиков" над линией соприкосновения.

Вас также могут заинтересовать новости: