Украинские военные нашли неожиданный способ защитить дроны от холода, - BI

Военные используют подручные средства, которые не ухудшают характеристики дронов.

Украинские войска на фронте обертывают аккумуляторные батареи дронов в стельки для обуви с подогревом, чтобы сохранить их оптимальную температуру во время полета. Благодаря этому решению удается предотвратить влияние низких температур на работу беспилотников.

Командир украинского подразделения БПЛА рассказал Business Insider, что его бойцы обычно не используют нагреватели, поскольку батареи дронов естественным образом нагреваются во время их полета, питая систему. Тем не менее, в такую холодную погоду все чаще возникает необходимость использовать дополнительный источник тепла.

Командир объяснил, что благодаря подогреву батарей дронов удается предотвратить падение напряжения и, в конечном итоге, снижение дальности полета и эффективности беспилотника.

В разговоре с журналистами военный поделился, что его подразделение обертывает батарею одноразовыми подошвами для обуви с подогревом и вставляет ее в дрон непосредственно перед взлетом. Он заверил, что это не сильно утяжеляет беспилотник и не влияет на его характеристики.

Подполковник подразделения радиоэлектронной борьбы Национальной гвардии Украины по имени Юрий поделился с журналистами, что бойцы часто используют небольшие контейнеры с подогревом для сохранения тепла батарей дронов и радиостанций. Обычно эти контейнеры используются для хранения горячих продуктов.

Украинские дроны заставляют Россию пересматривать роль танков

Ранее в Defence Express писали, что в российских экспертных кругах все чаще признают, что эпоха гвардейских танковых дивизий для РФ фактически завершилась. Россияне считают, что теперь приоритетом должны стать массовые формирования беспилотных систем.

Такие выводы изложены в одной из публикаций российского "Центра анализа стратегий и технологий" (ЦАСТ), обнародованной в пропагандистском издании "Коммерсант". Материал очерчивает возможный вектор трансформации вооруженных сил РФ с учетом опыта войны против Украины.

